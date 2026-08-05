Batrakov kimdir, Batrakov kaç yaşında, mevksi ne, hangi takımlarda oynadı?

Adı son dönemde transfer gündeminde sıkça anılan Batrakov, hem kulüp performansı hem de geleceğiyle futbol kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Peki, Batrakov kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide görev yapıyor ve kariyerinde hangi takımların formasını giydi? Genç futbolcu hakkında merak edilen bilgiler haberimizde.

BATRAKOV KİMDİR?

Son dönemde Avrupa futbolunda adından söz ettiren genç oyuncular arasında yer alan Batrakov, gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle transfer dönemlerinde ismi sıkça gündeme gelen genç yıldız hakkında "Batrakov kimdir, kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?" soruları araştırılıyor. İşte Batrakov'un kariyeri ve futbol hayatına dair merak edilenler.

BATRAKOV KİMDİR?

Tam adı Aleksey Batrakov olan futbolcu, 9 Haziran 2005 tarihinde Rusya'da dünyaya geldi. Futbol kariyerine küçük yaşlarda başlayan Batrakov, altyapı eğitimini Rus futbolunun köklü kulüplerinden Lokomotiv Moskova'da aldı. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu olgun futbol anlayışıyla ülkesinin en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor.

BATRAKOV KAÇ YAŞINDA?

9 Haziran 2005 doğumlu olan Aleksey Batrakov, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli tecrübeler kazanmaya devam etmektedir.

BATRAKOV'UN MEVKİSİ NE?

Batrakov'un asıl mevkisi 10 numara (ofansif orta saha) olarak biliniyor. Bunun yanı sıra merkez orta saha ve gerektiğinde kanatlarda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcudur. Teknik kapasitesi, oyun görüşü, pas kalitesi ve uzaktan şutlarıyla ön plana çıkan genç oyuncu, hücum organizasyonlarında takımının en önemli isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

BATRAKOV HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Aleksey Batrakov futbol kariyerinin tamamını şu ana kadar Lokomotiv Moskova çatısı altında sürdürdü.

• Lokomotiv Moskova Altyapısı

• Lokomotiv Moskova

Altyapıdan A takıma yükselen genç futbolcu, Rusya Premier Ligi'nde düzenli forma şansı bulmaya başladı ve performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Batrakov, Rusya'nın yaş grubu milli takımlarında da forma giydi. U16, U17, U18, U19 ve U21 seviyelerinde görev alan genç futbolcu, milli takım formasıyla da gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

BATRAKOV'UN OYUN TARZI

Hızlı karar verebilen, yaratıcı paslarıyla fark oluşturan ve ceza sahası çevresinde etkili olan Batrakov, modern futbolun aranan ofansif orta saha profillerinden biri olarak değerlendiriliyor. Top tekniği, dar alandaki becerisi ve oyun zekâsıyla dikkat çeken genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymesi beklenen isimler arasında gösteriliyor.

BATRAKOV'UN GÜNCEL DURUMU

Lokomotiv Moskova formasıyla gelişimini sürdüren Aleksey Batrakov, hem kulübünün hem de Rus futbolunun en önemli genç yıldız adaylarından biri olarak görülüyor. Başarılı performansı sayesinde transfer dönemlerinde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Batrakov'un kariyerinin önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceği futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.