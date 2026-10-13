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Batrakov gol izle, Galatasaray Barselona Batrakov golu izleme linki var mı?

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Batrakov gol izle, Galatasaray Barselona Batrakov golu izleme linki var mı?
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Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Batrakov’un attığı gol, maçın en çok konuşulan anları arasında yer aldı. RAMS Park’ta atmosferi değiştiren golün ardından futbolseverler, o anı tekrar izleyebilmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, Batrakov golü izle, Galatasaray Barcelona maçındaki Batrakov golünün izleme linki var mı? İşte golün detayları ve merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevuya sahne olan RAMS Park’ta Batrakov’un golü, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Karşılaşmayı canlı izleyemeyen ya da golü yeniden görmek isteyen futbolseverler, golün görüntülerine nereden ulaşabileceklerini araştırıyor. Batrakov’un golü kaçıncı dakikada geldi, gol nasıl yaşandı? Galatasaray-Barcelona maçındaki Batrakov golü nereden izlenir? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

BATRAKOV GOLÜ İZLE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta ağırladığı Barcelona karşısında Batrakov’un golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılıları sevince boğan gol, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Golü kaçıran ya da o anı yeniden izlemek isteyen futbolseverler, görüntülere ulaşabilecekleri platformları araştırmaya başladı.

BATRAKOV GOLÜ KAÇINCI DAKİKADA GELDİ?

Galatasaray, Barcelona karşısında 28. dakikada Batrakov ile 1-0 öne geçti. Erken dakikalarda gelen gol, RAMS Park’ı dolduran sarı-kırmızılı taraftarları büyük bir coşkuya sürükledi.

GALATASARAY BARCELONA BATRAKOV GOLÜ İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray-Barcelona maçının Türkiye’deki yayıncısı TRT olduğu için Batrakov’un golüne ait görüntüler TRT’nin resmi platformları üzerinden izlenebiliyor. Futbolseverler, golün tekrarına ve maçın öne çıkan anlarına TRT’nin dijital kanalları ve tabii platformu aracılığıyla ulaşabiliyor. Gol görüntülerini izlemek için resmi yayıncı platformlarının tercih edilmesi öneriliyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanan Galatasaray-Barcelona karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden internetten de takip edilebiliyor.

GALATASARAY BARCELONA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Sporting CP’ye yenilen Galatasaray, Barcelona karşısında bulduğu golle mağlubiyetin izlerini silme yolunda önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle Katalan devi karşısındaki üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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