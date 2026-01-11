Batman okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Batman'da yarın okul yok mu (BATMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Batman'da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kar yağışı sonrası "Batman okullar tatil mi?", " Batman Valiliği kar tatili kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler resmi açıklamalara çevrildi.

BATMAN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Batman ve çevresinde Ocak ayı ortasında yağışlı ve soğuk bir hava dalgasının etkili olması beklenmektedir. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği ancak yüksek nem oranlarının hissedileceği tahmin edilmektedir.

Hafta Başında Yağışlı Hava Etkili Olacak

Batman için hazırlanan beş günlük hava tahmin raporuna göre yağışlı hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecektir:

• 12 Ocak Pazartesi: Haftanın ilk gününde bölgede karla karışık yağmur ve yağmurun etkili olması beklenmektedir. Günün en düşük sıcaklığı 3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 8 derece civarında seyredecektir.

• 13 Ocak Salı: Yağışların devam edeceği bu günde nem oranının yüzde 96 seviyelerine kadar çıkması öngörülmektedir. Hava sıcaklığının ise 3 ile 6 derece arasında kalması tahmin edilmektedir.

• 14 Ocak Çarşamba: Yağışlı havanın aralıklarla süreceği, bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı bir gün beklenmektedir.

Hafta Ortasında Sıcaklıklar Düşüyor

Haftanın ilerleyen günlerinde dondurucu soğukların etkisi daha fazla hissedilecektir:

• 15 Ocak Perşembe: Yağışların yer yer kar yağışına dönmesi beklenirken sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşebileceği tahmin edilmektedir.

• 16 Ocak Cuma: Haftanın son iş gününde parçalı bulutlu bir hava beklenmekle birlikte, sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Geçmiş Yılların Verileri ve Uyarılar

Bölgenin geçmiş meteorolojik kayıtlarına göre Ocak ayının bu dönemlerinde ekstrem sıcaklık düşüşleri yaşanabilmektedir. Geçmiş yıllarda bu tarihlerde sıfırın altında 11,6 dereceye kadar düşen uç sıcaklıklar kaydedilmiştir.

Vatandaşların özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek görüş mesafesi azalması ve gece saatlerinde beklenen gizli buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve kış şartlarına uygun hazırlık yapmaları önerilmektedir.

BATMAN OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.