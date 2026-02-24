Eski Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in karıştığı ve 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan dosyada, acılı anne Hasret Doğan'ın şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçtiğini açıklaması dikkat çekti. Peki, Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetinden neden vazgeçti? Fatma Zehra Kınık olayı nedir? Kerem Kınık'ın Kızı Zehra Kınık hapiste mi? Detaylar...

FATMA ZEHRA KINIK OLAYI NEDİR?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre olay, 2023 yılında meydana geldi. Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracın karıştığı kazada 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Yargılama süreci sonunda, Aralık 2025'te görülen ikinci duruşmada mahkeme, sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca:

Yurt dışına çıkış yasağının devamına,

Ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmedildi.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan anne Hasret Doğan, verilen cezaya sert tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl ki, onun da içeride geçirme süresi de üç ay mı o da belli değil. Trafikte işlenen suçlar için verilen cezalar gerçekten komik. Ceza değil yani bu kesinlikle. Bir can gitmiş ve bir daha asla geri gelmeyecek. Yani kabul edemiyorum. Üzgünüm... Benim çocuğum gitti ve ben acı içinde kıvranıyorum. Şikayetinden vazgeçenler için şunu söylemek istiyorum; kendileri de ölüme sebep olma suçundan aynen ortaktır. Tekrar istinaf süreci olarak itiraz edeceğiz. Ama sonuç ne olur bilmiyorum. Çünkü Türk kanunlarında bunun bir cezası yok. Trafikte ehliyeti olan birileri o zaman herkesi öldürsün. Yani bu kanunlar bunu söylüyor insanlara."

Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve cezanın yeterliliği kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmıştı.

BATIN BARLAS ÇEKİ'NİN ANNESİ ŞİKAYETİNDEN NEDEN VAZGEÇTİ?

Dava sürecinde en dikkat çeken gelişme 19 Şubat 2026 tarihinde yaşandı. Hasret Doğan, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede hem şikayetinden hem de istinaf başvurusundan vazgeçtiğini bildirdi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre mahkemeye sunulan dilekçede, "Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir" ifadesi yer aldı. Bu gelişme, hem cezanın infaz süreci hem de kamu vicdanı açısından yeni bir tartışma başlattı.

Dosya, istinaf incelemesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum."

Bu beyan, kamuoyunda "uzlaşma mı sağlandı?" sorusunu gündeme getirdi. Ancak dilekçede yalnızca maddi ve manevi zararların giderildiği belirtilmiş, başka bir detaya yer verilmemiştir.