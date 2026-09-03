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Başakşehir göçük olayında kaybolan işçi kimdir, bulundu mu? Son dakika!

Başakşehir göçük olayında kaybolan işçi kimdir, bulundu mu? Son dakika!
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Başakşehir göçük olayında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul Başakşehir Şamlar Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarılırken, toprak altında kalan 1 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Yaşanan gelişmenin ardından "Başakşehir göçükte kaybolan işçi kimdir, bulundu mu?" soruları gündeme geldi. Peki, göçük altında kalan işçiye ulaşıldı mı?

İstanbul Başakşehir'de inşaat alanında yaşanan göçük sonrası arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şamlar Mahallesi'ndeki olayda 3 işçinin toprak altında kaldığı, ekiplerin müdahalesiyle 2 işçinin çıkarıldığı bildirildi. Göçük altında kalan diğer işçinin akıbeti ise merak konusu oldu. Başakşehir göçük olayında kaybolan işçi kimdir, bulundu mu? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

İstanbul Başakşehir'de bir inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 3 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 işçi kurtarılırken, toprak altında kalan 1 işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları sürüyor.

2 İŞÇİ GÖÇÜKTEN KURTARILDI

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

1 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Toprak altında kalan diğer işçiye ulaşmak için bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Ekipler, göçük altındaki işçiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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