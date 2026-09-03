Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray muhtemel 11'leri ve maç kadrosu açıklandı mı?

Süper Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Başakşehir Galatasaray maçı öncesinde takımların sahaya süreceği muhtemel kadrolar merak konusu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde gözler teknik direktörlerin tercihleri ile maç kadrolarına çevrildi. Peki, Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, muhtemel 11’ler belli oldu mu ve maç kadrosu açıklandı mı? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar ise “Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Başakşehir Galatasaray karşılaşması, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

İstanbul Başakşehir ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi 4 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı. İki takımın ligdeki hedefleri açısından önem taşıyan mücadelede futbolseverler, karşılaşma öncesinde takımların son durumunu ve sahaya çıkacak kadroları yakından takip ediyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde stadyumda ve ekran başında mücadeleyi takip edecek taraftarlar maç saatini araştırırken, teknik direktörlerin ilk 11 tercihleri de merak konusu oldu.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformlarında kanal numaralarının değişebilme ihtimaline karşı izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadele, İstanbul’da bulunan Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak. 4 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Başakşehir, taraftarı önünde Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Başakşehir - Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Selke

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Başakşehir Galatasaray maçının kadrosu oldu. Takımların resmi maç kadroları karşılaşma saatine kısa süre kala belli olacak. Kadroların açıklanmasıyla birlikte hangi futbolcuların ilk 11’de yer aldığı ve hangi oyuncuların yedek kulübesinde başlayacağı da netleşecek.

Başakşehir Galatasaray maçıyla ilgili saat, yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve maç kadrosuna ilişkin son gelişmeler karşılaşma öncesinde futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.