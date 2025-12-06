Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu! Jhon Duran oynuyor mu?
Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu ve detaylar...
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. İşte ayrıntılar...
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Başakşehir - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Başakşehir - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Umut, Kemen, Harit, Fayzullayev, Shomorudov, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.