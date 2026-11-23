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BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir Çorum FK maçı 4-2 bitti. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının kapanış maçında, 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşan iki takımdan Çorum FK 68. dakikada 2-0 öndeydi. Ev sahibi Başakşehir son 14 dakikada dört gol attı. Dört golün üçü, maça yedek kulübesinde başlayan Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

GOLLER KİMDEN VE HANGİ DAKİKADA GELDİ?

Maçta altı gol atıldı; ikisini Çorum FK, dördünü Başakşehir attı.

29. dakika: Jesús Ramírez (Çorum FK), 0-1

68. dakika: Ermin Mahmic (Çorum FK), 0-2

77. dakika: Eldor Shomurodov (Başakşehir), 1-2

82. dakika: Bertuğ Yıldırım (Başakşehir), 2-2

86. dakika: Bertuğ Yıldırım (Başakşehir), 3-2

90+1. dakika: Bertuğ Yıldırım (Başakşehir), 4-2

BAŞAKŞEHİR 2-0 GERİDEN NASIL DÖNDÜ?

İlk yarıyı, 29. dakikada Jesús Ramírez'in attığı golle 1-0 önde kapatan taraf Çorum FK oldu ve konuk ekip ikinci yarının ortasında, 68. dakikada Ermin Mahmic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Dönüş 77. dakikada başladı. Eldor Shomurodov farkı bire indirdikten beş dakika sonra Bertuğ Yıldırım skoru 2-2'ye getirdi, 86. dakikada takımını maçta ilk kez öne geçirdi ve uzatmanın ilk dakikasında son golü attı. Çorum FK, 68. dakikadan sonra iki gollük üstünlüğünü koruyamadı ve İstanbul'dan puansız döndü.

BERTUĞ YILDIRIM KAÇ DAKİKADA 3 GOL ATTI?

Bertuğ Yıldırım üç golünü 9 dakika içinde attı. Maça yedek başlayan oyuncu ikinci yarıda oyuna girdi ve 82, 86 ve 90+1. dakikalarda gol sevinci yaşadı. Haberler.com'un haberine göre bu, Bertuğ'un kariyerindeki ilk hat-trick oldu; oyuncu bu sezonki ilk gollerini de Çorum FK karşısında attı.

TAKIMLAR MAÇA NASIL GELMİŞTİ?

Başakşehir bu maça üst üste iki galibiyetle çıkmıştı ve Çorum FK karşısında üçüncü galibiyetini aldı. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Çorum FK ise Başakşehir deplasmanının hazırlıklarını 22 Kasım'da tamamlamıştı.

Maçın ardından iki takımın puan durumundaki yeri kaynaklar arasında farklı verildiği için bu haberde yer almadı; güncel sıralama Türkiye Futbol Federasyonu'nun puan tablosundan izlenebilir.