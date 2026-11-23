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Başakşehir Çorum FK maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak karşılaşma İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Başakşehir Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Başakşehir Çorum FK maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Çorum FK maçı, beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden internetten de canlı izlenebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'ta bulunduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Çorum FK maçı, bugün, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Çorum FK maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

BAŞAKŞEHİR ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir ile Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Başakşehir, sahasında Çorum FK'yı yenerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Çorum FK ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.