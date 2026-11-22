Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı hazırlığını Burak Yılmaz yönetiminde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanın ardından kırmızı-siyahlı ekip, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, esneme ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan hava yoluyla İstanbul'a gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
Kaynak: AA