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Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım, Çorum FK karşısında kaydettiği 3 golle 9 dakika içerisinde hat-trick yaparken, kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı 4-2 mağlup etti. Mücadelenin 69. dakikasında Davie Selke'nin yerine oyuna dahil olan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla galibiyette başrol oynadı. 82. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getiren 24 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldırım, 90+1. dakikada kaydettiği golle de hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, oyuna girdikten sonra 9 dakika içerisinde 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getiren isim oldu. Çorum FK karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan genç futbolcu, böylece Süper Lig'de unutulmayacak bir performansa imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı