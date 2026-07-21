Bartuğ Elmaz kimdir, Bartuğ Elmaz kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden Bartuğ Elmas, yaşı, mevkisi ve kariyer geçmişiyle gündemde yer alıyor. "Bartuğ Elmas kimdir?", "Bartuğ Elmas kaç yaşında?", "Hangi mevkide oynuyor?" ve "Hangi takımlarda forma giydi?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılıyor. İşte Bartuğ Elmas'ın biyografisi, futbol kariyeri ve forma giydiği kulüpler hakkında bilinmesi gerekenler.

BARTUĞ ELMAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MEVKİSİ NE, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Türk futbolunun gelecek vadeden orta saha oyuncuları arasında gösterilen Bartuğ Elmas, genç yaşına rağmen hem Türkiye'de hem de Avrupa'da önemli kulüplerin formasını giydi. Futbolseverler, "Bartuğ Elmas kimdir?", "Kaç yaşında?", "Hangi mevkide oynuyor?" ve "Hangi takımlarda forma giydi?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Bartuğ Elmas'ın kariyeri, futbol geçmişi ve biyografisine dair merak edilenler.

BARTUĞ ELMAS KİMDİR?

Bartuğ Elmas, 19 Şubat 2003 tarihinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Futbola küçük yaşlarda başlayan genç oyuncu, 2013 yılında Galatasaray altyapısına katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün akademisinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Elmas, altyapının en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterildi.

BARTUĞ ELMAS KAÇ YAŞINDA?

19 Şubat 2003 doğumlu olan Bartuğ Elmas, 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen Süper Lig, Fransa Ligue 1 organizasyonu ve Avrupa kupaları deneyimi yaşayan futbolcular arasında yer almaktadır.

BARTUĞ ELMAS HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Bartuğ Elmas'ın ana mevkisi ön liberodur. Bunun yanı sıra merkez orta saha pozisyonunda da görev yapabilen futbolcu, oyun kurma becerisi, top tekniği, pas kalitesi ve savunmaya verdiği katkıyla öne çıkmaktadır.

Bartuğ Elmas'ın profesyonel kariyerinde forma giydiği kulüpler şunlardır:

• Galatasaray (altyapı ve A takım)

• Olympique Marseille

• Marseille II

• Fenerbahçe

• Sivasspor (kiralık)

• NK Maribor (kiralık)

• Fatih Karagümrük (kiralık)

BARTUĞ ELMAZ'IN KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Galatasaray'da başlayan Bartuğ Elmas, 2022 yılında Fransız ekibi Olympique Marseille'e transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. Ardından 2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan genç orta saha, gelişimini sürdürebilmesi için farklı dönemlerde Sivasspor, Slovenya temsilcisi NK Maribor ve Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kariyeri boyunca Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da düzenli olarak forma giydi.

Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapan Bartuğ Elmas, oyun görüşü, pas organizasyonu ve top kapma becerisiyle dikkat çekiyor. Teknik kapasitesi sayesinde hem savunma hem de hücum geçişlerinde etkili olabilen genç futbolcu, modern orta saha profiline uygun özellikleriyle gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.