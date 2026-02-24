Bartın okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Bartın'da okul yok mu (BARTIN VALİLİĞİ)?

Bartın'da okul yok mu, 25 Şubat Çarşamba dersler iptal mi? Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Bartın Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 25 Şubat Çarşamba Bartın okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

BARTIN HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Bartın'da 25 Şubat günü hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği, nem oranının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek ıslak zemin ve yer yer kaygan yol koşullarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

BARTIN OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.