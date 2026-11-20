Barry Seal: Kaçakçı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne ve gerçek bir hikâye mi soruları, filmi izleyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Orijinal adı American Made olan film, Doug Liman'ın yönetmenliğinde 2017'de vizyona girdi. Filmin çekimleri 18 Mayıs 2015'te ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta'da başladı. Ardından Kolombiya'nın Medellín ve Santa Marta şehirlerinde, 2016'da ise Louisiana'nın New Orleans şehrinde sürdü. Kolombiya'daki çekimler sırasında yaşanan uçak kazasında iki pilot hayatını kaybetti. Tom Cruise'a Domhnall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons ve Caleb Landry Jones'un eşlik ettiği film, 1970'lerin sonu ile 1980'lerde ABD'de yaşanan gerçek olaylara dayanıyor. İşte Barry Seal: Kaçakçı filmine dair merak edilen tüm detaylar.

BARRY SEAL: KAÇAKÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Barry Seal: Kaçakçı filminin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Georgia eyaletinde yapıldı. Film ekibi; Atlanta başta olmak üzere Cherokee, Clayton, DeKalb, Fulton, Gwinnett, Morgan ve Pickens bölgelerinde kamera karşısına geçti. Filmin önemli bir bölümü ise Kolombiya'da çekildi. Ekip, Medellín ve Karayip kıyısındaki Santa Marta şehirlerinde çekim yaptı. Çekimlerin son bölümü Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde gerçekleştirildi.

BARRY SEAL: KAÇAKÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri 18 Mayıs 2015'te Atlanta'da başladı. Georgia'daki çekimler 12 Temmuz 2015'te tamamlandı. Ekip, 26 Ağustos-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Kolombiya'da çalıştı. Yaşanan uçak kazasının ardından ara verilen çekimler, 3 Şubat 2016'da New Orleans'ta yeniden başladı. Bazı sahneler için Ocak 2017'de Atlanta'da ek çekimler yapıldı.

ÇEKİMLER SIRASINDA UÇAK KAZASI YAŞANDI

Barry Seal: Kaçakçı'nın Kolombiya'daki çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşandı. 11 Eylül 2015'te, filmde görev alan üç Amerikalı pilotu taşıyan çift motorlu Piper Aerostar tipi uçak, kötü hava koşullarında Medellín'deki Enrique Olaya Herrera Havalimanı'na dönerken düştü. Kazada pilotlar Carlos Berl ve Helinet Aviation'ın kurucusu Alan Purwin hayatını kaybetti, pilot Jimmy Lee Garland ise ağır yaralandı.

BARRY SEAL: KAÇAKÇI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Film, Türkiye'de 8 Eylül 2017'de vizyona girdi. ABD'de ise 29 Eylül 2017'de gösterime giren yapım, başlangıçta Mena adıyla Ocak 2017'de vizyona girecekti. Yaklaşık 50 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya genelinde yaklaşık 134,9 milyon dolar hasılat elde etti.

BARRY SEAL: KAÇAKÇI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Barry Seal: Kaçakçı filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Tom Cruise : Barry Seal

Domhnall Gleeson: Monty Schafer

Sarah Wright: Lucy Seal

Jesse Plemons: Şerif Downing

Caleb Landry Jones: JB

Lola Kirke: Judy Downing

Jayma Mays: Dana Sibota

Alejandro Edda: Jorge Ochoa

Benito Martinez: James Rangel

E. Roger Mitchell: Ajan Craig McCall

Jed Rees: Louis Finkle

Fredy Yate: Carlos Lehder

Mauricio Mejía: Pablo Escobar

Connor Trinneer: George W. Bush

Alberto Ospino: Manuel Antonio Noriega

BARRY SEAL: KAÇAKÇI FİLMİ KONUSU NE?

Film, 1978 yılında Baton Rouge'da yaşayan ve TWA havayolu şirketinde pilot olarak çalışan Barry Seal'ın hikâyesini anlatıyor. Seal, CIA ajanı Monty Schafer tarafından işe alınır ve Orta Amerika üzerinde keşif uçuşları yapmaya başlar. 1980'lerde CIA için kuryelik yapmayı sürdürürken bir yandan da Medellín Karteli adına kokain taşımaya başlar.

DEA'nin kendisini takibe almasıyla Seal, ailesiyle birlikte Arkansas'ın Mena kasabasına taşınır. Kasaba kısa sürede uyuşturucu kaçakçılığının merkezlerinden biri haline gelir. Seal daha sonra Nikaragua'daki Kontra gerillalarına silah taşımaya başlar, ancak bu silahları da karteline yönlendirir. Kayınbiraderi JB'nin bombalı araç saldırısında ölmesinin ardından CIA, Seal'ı yalnız bırakır ve federal kurumlar tarafından tutuklanır. Kurtulmak için işbirliği yapmayı kabul eden Seal'ın kimliği, çektiği fotoğrafların kamuoyuna sızmasıyla ortaya çıkar ve bu durum onun sonunu hazırlar.

BARRY SEAL: KAÇAKÇI GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

Evet, Barry Seal: Kaçakçı gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlandı. Film, 1978-1986 yılları arasında CIA ve Medellín Karteli için çalışan Amerikalı pilot Barry Seal'ın yaşamını konu alıyor. Gerçek Barry Seal, 1986 yılında Louisiana'nın Baton Rouge şehrinde kartel tetikçileri tarafından öldürüldü. Film gerçek olaylara dayansa da yapımcılar hikâyenin bazı bölümlerinde dramatik amaçlı değişikliklere gitti.

BARRY SEAL: KAÇAKÇI FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Barry Seal: Kaçakçı'nın yönetmen koltuğunda Doug Liman oturuyor. The Bourne Identity ve Edge of Tomorrow gibi filmlerle tanınan Liman, Tom Cruise ile daha önce Edge of Tomorrow'da da çalışmıştı. Filmin senaryosunu ise Gary Spinelli yazdı. Biyografik suç türündeki film yaklaşık 1 saat 55 dakika sürüyor.