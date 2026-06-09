Barış Boyun kimdir, nereli? Barış Boyun suç örgütü üyeleri kimler?
Barış Boyun, organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmalarda adı geçen bir isimdir. İstanbul merkezli olarak birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütsel yapılanma ve adli süreçlere müdahale iddiaları kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Peki, Barış Boyun kimdir, nereli? Barış Boyun suç örgütü üyeleri kimler? Detaylar...
Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Barış Boyun, 1984 yılında Malatya’da doğmuştur. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma ve operasyon dosyalarında adı geçen Barış Boyun, kamuoyunda özellikle organize suç yapılanmalarına ilişkin dosyalar kapsamında gündeme gelmektedir. Peki, Barış Boyun kimdir, nereli? Barış Boyun suç örgütü üyeleri kimler? Detaylar haberimizde.
BARIŞ BOYUN KİMDİR?
Yetkili makamlar tarafından yürütülen süreçlerde, Barış Boyun’un liderliğini yaptığı değerlendirilen yapılanmanın çeşitli suç iddialarıyla ilişkilendirildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda soruşturma dosyalarında yer alan değerlendirmeler, örgütsel faaliyet iddiaları çerçevesinde ele alınmaktadır.
Kırmızı bültenle arandığı ve yurt dışında tutuklu bulunduğuna dair bilgiler de resmi açıklamalarda yer alan önemli detaylar arasında bulunmaktadır. Soruşturma süreçleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı dosyalar üzerinden ilerlemektedir.
BARIŞ BOYUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Barış Boyun’un aslen Malatyalı olduğu bilinmektedir. 1984 doğumlu olduğu bilgisi, soruşturma dosyalarında yer alan temel kimlik verileri arasında bulunmaktadır.
BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE GÖZALTI
Barış Boyun’un lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve emniyet birimlerinin katılımıyla eş zamanlı olarak yürütülmüştür.
Söz konusu operasyon kapsamında Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa illerinde 113 adrese baskın düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, çok sayıda kişi hakkında ise gözaltı kararı verildiği açıklanmıştır.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında, örgüt üyelerinin ifade süreçlerini yönlendirme, engelleme ve manipüle etme girişimleri bulunduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda 6’sı avukat olmak üzere toplam 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığı, firari durumda bulunan 9 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilmiştir. Firari şüpheliler arasında avukat olduğu belirtilen isimlerin de bulunduğu kamuoyuna yansımıştır.
Operasyonun Hukuki ve Kurumsal Çerçevesi
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, organize suç örgütleriyle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, kolluk ve yargı birimlerinin koordinasyonu ile sürdürüldüğü vurgulanmıştır. Soruşturma kapsamında daha önceki süreçlerde de iddianameler hazırlandığı ve kamu davalarının açıldığı belirtilmiştir.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER:
1- Abdurrahman DİREKÇİ
2- Bahadır KESKİN
3- Barış ÖZAVİNÇ
4- Batuhan BEŞAYOĞLU
5- Bilal ÖZKAN
6- Canan ŞİMŞEK
7- Ceylan TACAR
8- Çağla Merve ÖZDEMİR
9- Emrah EREN
10- Enes OKUYAN
11- Erkan AYDOĞDU
12- Eyüp DİRLİK
13- Faruk DEMİRTAŞ
14- Fatih KESKİN
15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU
16- Harun DEMİROĞLU
17- İbrahim ÇELİK
18- İhsan YAVUZ
19- İrfan BİLGİLİ
20- İsmail KARADAĞ
21- Kadir TUR
22- Mahmut CANBAZ
23- Muhammed Emin EBİNÇ
24- Nisa CAN
25- Oğuzhan AYVAZ
26- Oğuzhan ÜNALDI
27- Orhan KAYA
28- Ömer YILMAZ
29- Özgür TAYFUR
30- Recep YÜREK
31- Samet TEKİNIŞIK
32- Sezer KARAKUZU
33- Tahsin Beşir BABUR
34- Taşkın AYDIN
35- Tayfun VELİOĞLU
36- Tolga CİVELEK
37- Türkan BOYUN
38- Ulaş TÜRKMENOĞLU
39- Umut EMECEN
40- Yavuz DANIŞ
41- Yusuf GÜL
42- Yusuf TANAR
43- Zeynep ÇAVUNT
44- Amrah ALIZADA
FİRAR ŞÜPHELİLER:
1- Çağrı ÇANÇİN
2- Erhan ÖZTÜRK
3- Fahrettin ATABEY
4- Mehmet Ali İŞIK
5- Muhammed Yusuf İDİKUT (Avukat)
6- Murat KILINÇ
7- Musa MARHAN
8- Turgut ÖZDEMİR
9- Umut YILDIZ
10- Veysi YILDIZ
11- Yaser YILMAZ