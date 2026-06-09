Organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Barış Boyun, 1984 yılında Malatya’da doğmuştur. Güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturma ve operasyon dosyalarında adı geçen Barış Boyun, kamuoyunda özellikle organize suç yapılanmalarına ilişkin dosyalar kapsamında gündeme gelmektedir. Peki, Barış Boyun kimdir, nereli? Barış Boyun suç örgütü üyeleri kimler? Detaylar haberimizde.

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Yetkili makamlar tarafından yürütülen süreçlerde, Barış Boyun’un liderliğini yaptığı değerlendirilen yapılanmanın çeşitli suç iddialarıyla ilişkilendirildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda soruşturma dosyalarında yer alan değerlendirmeler, örgütsel faaliyet iddiaları çerçevesinde ele alınmaktadır.

Kırmızı bültenle arandığı ve yurt dışında tutuklu bulunduğuna dair bilgiler de resmi açıklamalarda yer alan önemli detaylar arasında bulunmaktadır. Soruşturma süreçleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı dosyalar üzerinden ilerlemektedir.

BARIŞ BOYUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Barış Boyun’un aslen Malatyalı olduğu bilinmektedir. 1984 doğumlu olduğu bilgisi, soruşturma dosyalarında yer alan temel kimlik verileri arasında bulunmaktadır.

BARIŞ BOYUN SUÇ ÖRGÜTÜNE GÖZALTI

Barış Boyun’un lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve emniyet birimlerinin katılımıyla eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

Söz konusu operasyon kapsamında Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa illerinde 113 adrese baskın düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, çok sayıda kişi hakkında ise gözaltı kararı verildiği açıklanmıştır.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında, örgüt üyelerinin ifade süreçlerini yönlendirme, engelleme ve manipüle etme girişimleri bulunduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda 6’sı avukat olmak üzere toplam 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Operasyonlarda 45 şüphelinin yakalandığı, firari durumda bulunan 9 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edilmiştir. Firari şüpheliler arasında avukat olduğu belirtilen isimlerin de bulunduğu kamuoyuna yansımıştır.

Operasyonun Hukuki ve Kurumsal Çerçevesi

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, organize suç örgütleriyle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, kolluk ve yargı birimlerinin koordinasyonu ile sürdürüldüğü vurgulanmıştır. Soruşturma kapsamında daha önceki süreçlerde de iddianameler hazırlandığı ve kamu davalarının açıldığı belirtilmiştir.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER:

1- Abdurrahman DİREKÇİ

2- Bahadır KESKİN

3- Barış ÖZAVİNÇ

4- Batuhan BEŞAYOĞLU

5- Bilal ÖZKAN

6- Canan ŞİMŞEK

7- Ceylan TACAR

8- Çağla Merve ÖZDEMİR

9- Emrah EREN

10- Enes OKUYAN

11- Erkan AYDOĞDU

12- Eyüp DİRLİK

13- Faruk DEMİRTAŞ

14- Fatih KESKİN

15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU

16- Harun DEMİROĞLU

17- İbrahim ÇELİK

18- İhsan YAVUZ

19- İrfan BİLGİLİ

20- İsmail KARADAĞ

21- Kadir TUR

22- Mahmut CANBAZ

23- Muhammed Emin EBİNÇ

24- Nisa CAN

25- Oğuzhan AYVAZ

26- Oğuzhan ÜNALDI

27- Orhan KAYA

28- Ömer YILMAZ

29- Özgür TAYFUR

30- Recep YÜREK

31- Samet TEKİNIŞIK

32- Sezer KARAKUZU

33- Tahsin Beşir BABUR

34- Taşkın AYDIN

35- Tayfun VELİOĞLU

36- Tolga CİVELEK

37- Türkan BOYUN

38- Ulaş TÜRKMENOĞLU

39- Umut EMECEN

40- Yavuz DANIŞ

41- Yusuf GÜL

42- Yusuf TANAR

43- Zeynep ÇAVUNT

44- Amrah ALIZADA

FİRAR ŞÜPHELİLER:

1- Çağrı ÇANÇİN

2- Erhan ÖZTÜRK

3- Fahrettin ATABEY

4- Mehmet Ali İŞIK

5- Muhammed Yusuf İDİKUT (Avukat)

6- Murat KILINÇ

7- Musa MARHAN

8- Turgut ÖZDEMİR

9- Umut YILDIZ

10- Veysi YILDIZ

11- Yaser YILMAZ