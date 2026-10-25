Barcelona Real Madrid hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler, El Clasico'da ilk 11'de mi?

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LaLiga'nın 10. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico'da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. 25 Ekim Pazar günü oynanacak mücadelede gözler milli futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak. Karşılaşma öncesinde "Barcelona Real Madrid hangi kanalda?", "Barcelona Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?" ve "Arda Güler El Clasico'da ilk 11'de mi?" soruları gündemde.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico, 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Spotify Camp Nou'da gerçekleştirilecek karşılaşma, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

BARCELONA REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı yayıncı platformun televizyon ve dijital yayın seçenekleri üzerinden takip edebilecek.

ARDA GÜLER EL CLASICO'DA İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Milli futbolcunun ilk 11'de olup olmadığı, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesinde açıklayacağı resmi kadroyla kesinleşecek. Karşılaşma öncesindeki haberlerde Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken, resmi kadro açıklanmadan kesin bir ifade kullanılamıyor.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

LaLiga'nın 10. haftasındaki El Clasico, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou'da oynanacak. LaLiga tarafından açıklanan resmi fikstürde karşılaşmanın tarihi 25 Ekim ve başlama saati İspanya saatiyle 21.00 olarak duyuruldu.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇ BİLGİLERİ

Maç: Barcelona - Real Madrid

Tarih: 25 Ekim 2026 Pazar

Saat: 23.00

Stadyum: Spotify Camp Nou

Yayın: S Sport, S Sport Plus

Organizasyon: LaLiga

Hafta: 10. hafta

El Clasico öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Arda Güler'in forma durumu geliyor. Milli futbolcunun ilk 11'de yer alıp almayacağı resmi kadroların açıklanmasıyla netlik kazanacak.