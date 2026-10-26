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Futbol dünyasının merakla beklediği 2026 Ballon d'Or ödül töreni için geri sayım sona erdi. Bu yıl 70'incisi düzenlenecek organizasyonda erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın en iyi futbolcuları ödüllendirilecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek törende en iyi genç oyuncu, kaleci, teknik direktör ve kulüp kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak. Futbolseverler, Ballon d'Or töreninin başlama saatini ve Türkiye'deki canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Ballon d'Or ne zaman, saat kaçta verilecek? 2026 Ballon d'Or hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. London Palladium Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek organizasyon, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Ballon d'Or töreninde erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın futbolcusu ödüllerinin yanı sıra farklı bireysel başarı kategorilerinde de kazananlar açıklanacak.

France Football tarafından 1956 yılından bu yana verilen Ballon d'Or, futbolcuların sezon boyunca ortaya koyduğu performansların değerlendirildiği prestijli bireysel ödüller arasında bulunuyor. Organizasyon bu yıl ilk kez Londra'da gerçekleştirilecek.

2026 BALLON D'OR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Ballon d'Or ödül töreni Türkiye'de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA'nın açıkladığı uluslararası yayıncı listesinde Türkiye için Türk Telekom yer alıyor.

2026 BALLON D'OR TÖRENİNDE HANGİ ÖDÜLLER VERİLECEK?

2026 Ballon d'Or töreninde erkekler ve kadınlar kategorilerinde yılın futbolcusu ödülleri sahiplerini bulacak. Organizasyon kapsamında ayrıca genç yetenek, kaleci, teknik direktör, kulüp ve golcü kategorilerinde de ödüller dağıtılacak.

Törende verilecek başlıca ödüller şöyle:

Erkekler Ballon d'Or

Kadınlar Ballon d'Or

Erkekler ve kadınlar yılın genç oyuncusu ödülleri

Erkekler ve kadınlar yılın kalecisi ödülleri

Erkekler ve kadınlar yılın teknik direktörü ödülleri

Erkekler ve kadınlar yılın kulübü ödülleri

Erkekler ve kadınlar yılın golcüsü ödülleri

Sócrates Ödülü

2025 BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2025 Ballon d'Or ödülünde erkekler kategorisinin kazananı Ousmane Dembélé, kadınlar kategorisinin kazananı ise Aitana Bonmatí olmuştu.