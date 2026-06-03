Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Haziran Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede vatandaşlar arasında merak ve endişeye neden oldu. Sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımın ardından bölgede deprem meydana gelip gelmediği araştırılmaya başlanırken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine çevrildi. Sarsıntının kaynağına ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3 Haziran 2026 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapındaki gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, vatandaşlar da son deprem kayıtlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından yayımlanan güncel veriler yoğun ilgi görüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 3 Haziran 2026 tarihine ait deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Güncellenen kayıtlarda depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler yer alırken, vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde meydana gelen sarsıntılara ilişkin detayları bu veriler üzerinden takip edebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik anbean izlenmeye devam ediyor.

3 HAZİRAN 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Haziran 2026 tarihinde Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede gündeme taşındı. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Merkez üssü neresi?" ve "Kaç büyüklüğündeydi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Balıkesir ve çevre ilçelerden gelen paylaşımlar sonrasında gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan güncel deprem verilerine çevrildi. Sarsıntının kaynağına, büyüklüğüne ve etkilediği bölgelere ilişkin detaylar araştırılırken, vatandaşlar son deprem kayıtlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.