Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında sona yaklaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Dİ MARZİO DUYURDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş ile Vincenzo Italiano arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Haberde, tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve resmi sürecin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ PROJESİNE SICAK BAKIYOR

Haberde ayrıca Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın kendisine sunduğu projeye olumlu yaklaştığı aktarıldı. Kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakan deneyimli teknik adamın siyah-beyazlı kulübün başına geçme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.