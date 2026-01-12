Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Balıkesir'de okul yok mu (BALIKESİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Balıkesir'de öğrenciler ve veliler, yaklaşan hafta başında okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Özellikle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri için gece saatlerinde beklenen kar yağışı ve don riskleri, " Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Balıkesir'de okul yok mu? Detaylar haberimizde.

BALIKESİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir'de öğrenciler ve veliler, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle " Balıkesir'de yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. 11 Ocak 2026 itibarıyla Balıkesir Valiliği'nden resmi bir tatil açıklaması henüz yapılmadı. Ancak gece saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı ve don olayları, eğitime ara verilme ihtimalini güçlendiriyor.

Soğuk hava dalgasının özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı zorlaştırabileceği belirtilirken, Valilik yetkililerinin öğrencilerin güvenliği açısından son dakika kararlarını açıklaması bekleniyor. Vatandaşlar ve eğitim camiası, olası kar tatili haberi için resmi valilik duyurularını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor.

13 OCAK SALI BALIKESİR'DE OKUL YOK MU?

"13 Ocak Salı Balıkesir'de okul yok mu?" sorusu da kar yağışı ve don risklerinin gündemde olmasıyla birlikte merak konusu oldu. 12 Ocak Pazartesi ve Salı günü için hava şartlarının olumsuz seyretmesi ihtimali, özellikle sabah saatlerinde ulaşım güvenliğini tehdit ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, Balıkesir genelinde sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve kırsal alanlarda buzlanma riskinin artması bekleniyor. Bu nedenle Valilik yetkililerinin Salı günü için tatil kararını, öğrencilerin güvenliğini önceliklendirerek açıklaması olası görünüyor.

12 OCAK BALIKESİR HAVA DURUMU

Balıkesir'de 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı ile karakterize edilecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar -2 ila +3 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde don ve buzlanma riski özellikle kırsal kesimlerde ulaşımı zorlaştırabilir.

Öne çıkan detaylar:

İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur

Sabah saatlerinde yoğun buzlanma ve don

Merkezde sıcaklık: -2 ila +3 derece

Kırsal mahallelerde ulaşımda olası aksaklık

Bu hava koşulları, okulların tatil edilme ihtimalini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

BALIKESİR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Balıkesir'de okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Valilik'ten resmi açıklama henüz yapılmadı. Yetkililer, hava koşullarını ve ulaşım güvenliğini değerlendirerek son dakika tatil kararını alacaklarını bildirdi.

Sosyal medya ve Valilik resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruların takip edilmesi, öğrenciler, veliler ve öğretmenler için en doğru bilgi kaynağı olacak. Bu nedenle, spekülasyonlara itibar edilmemesi ve resmi açıklamaların beklenmesi önem taşıyor.