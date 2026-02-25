Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 savaş uçağı, gece saatlerinde kaza kırıma uğradı. Olay, İzmir–İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisinde meydana geldi. Kazanın ardından askeri ve adli süreç başlatıldı. Bir askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Peki, Balıkesir'de düşen uçağın pilotu kim? F-16 kazasında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar...

BALIKESİR'DE DÜŞEN UÇAĞIN PİLOTU KİM?

Milli Savunma Bakanlığı, kaza kırıma uğrayan uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında pilotun şehit olduğu bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

MSB AÇIKLAMASINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı- Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

Bakanlık, saat 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiğini, yapılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşıldığını duyurdu.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akın Gürlek, uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir."

İÇİŞLERİ: SÜREÇ TÜM YÖNLERİYLE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiği ve ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışıldığı vurgulandı.

VALİ USTAOĞLU, BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İsmail Ustaoğlu, İzmir–İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, bölgede yetkililerden bilgi aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.

Vali Ustaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."