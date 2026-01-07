Balıkesir'de deprem mi oldu? 7 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabahın erken saatlerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli bir hareket, kentte tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda gelen paylaşımlar dikkat çekerken, gözler yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 7 Ocak Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir referans noktası olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 7 Ocak Çarşamba tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgiler ayrıntılı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

7 Ocak Çarşamba günü sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda paylaşılan mesajlarda dile getirilen hareketlilik, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmenin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.