Balıkesir'de deprem mi oldu? 5 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği bildirilen ani sarsıntı, kentte kısa süreli panik ve tedirginlik yarattı. Sosyal medyada artan paylaşımlar sonrası vatandaşlar, yaşananın kaynağını öğrenmek için resmi açıklamaları takip etmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek güncel bilgiler merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Ocak Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Yurt genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilip analiz edilirken, doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısı sayesinde kayda alınan mikro titreşimler detaylı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 5 Ocak Pazartesi tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde, vatandaşların doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşması sağlanıyor.

5 OCAK 2026 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

5 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği bildirilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda dile getirilen bu hareketlilik, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi verilerini yakından takip etmeye başladı. Yetkililer, her zaman olduğu gibi yalnızca doğrulanmış ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.