Balıkesir'de deprem mi oldu? 4 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabahın erken saatlerinde hissedilen kısa süreli bir titreşimle güne başladı. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar bu hareketliliği daha belirgin şekilde algıladıklarını aktarırken, farklı ilçelerden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla çoğaldı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin dört bir yanında kurulu gelişmiş sensör sistemleri aracılığıyla kaydedilen yer hareketleri anında analiz edilerek kamuoyuna ulaştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyete sahip ölçüm ağı, mikro düzeydeki titreşimleri dahi tespit edebiliyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesine imkân tanırken, uzmanlar ve araştırmacılar için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde her depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik detaylar açıkça yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, sosyal medyada dolaşan doğruluğu tartışmalı bilgilere itibar etmeksizin güvenilir ve resmî verilere anında ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme ve güncelleme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor.

4 ARALIK 2025 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

4 Aralık 2025 Perşembe sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar titreşimi daha net algıladıklarını belirtirken, farklı bölgelerden yapılan paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Bu durum, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu kısa sürede şehir gündeminin üst sıralarına taşıdı.

Yaşanan hareketliliğin ardından gözler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmî verilere döndü. Kurumların paylaştığı büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri, vatandaşların doğru ve doğrulanmış bilgilere ulaşmasını sağladı. Yetkililer ayrıca, yalnızca resmî açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmek isteyenler için güvenilir bir referans olmaya devam ediyor.