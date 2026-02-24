Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24 Şubat sabah saatlerinde Balıkesir'de hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Bazı ilçelerde vatandaşların hissettiğini ifade ettiği hareketlilik sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu hızla yayılırken, arama motorlarında yoğun sorgulamalar başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

24 Şubat sabahı Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, kentte kısa süreli bir endişe yarattı. Bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen hareketlilik sonrası sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme taşındı. Vatandaşlar, olayın kaynağına dair kesin bilgiye ulaşmak için resmi kurumların açıklamalarını ve güncel deprem kayıtlarını yakından izliyor. Detaylar haberimizin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (24 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor.

Türkiye genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri kısa sürede tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin teknik altyapısıyla kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listeleri hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (24 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 24 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşılmaktadır.

7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımların paniğe neden olabileceğine dikkat çekiyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği özellikle vurgulanıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 24 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

24 ŞUBAT 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

24 Şubat sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sabah erken saatlerde yaşandığı ifade edilen hareketlilik sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme taşındı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, olayın merkez üssü ve büyüklüğüne dair net bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını incelemeye başladı. Yetkililer ise teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor

27 yıllık zincir iflas etti! 457 mağazasını kapatıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor