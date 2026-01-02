Balıkesir'de deprem mi oldu? 2 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli hareketlilik, kent genelinde endişeye neden oldu. Sosyal medyada peş peşe yapılan paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan sarsıntının kaynağını öğrenmek için resmî açıklamaları beklemeye başladı. Gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek güncel bilgilere çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Ocak Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt genelinde konumlandırılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilerek analiz ediliyor, doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısı aracılığıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler detaylı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 2 Ocak Cuma tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin bilgiler ayrıntılı şekilde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.





2 OCAK 2026 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Ocak Cuma sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli titreşimler, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Özellikle sabah saatlerinde yapılan sosyal medya paylaşımlarında dile getirilen hareketlilik, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan durumun ardından vatandaşlar, sarsıntının kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî kayıtları yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.