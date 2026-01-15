Balıkesir'de deprem mi oldu? 15 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kentte tedirginlik yarattı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan hareketlilik sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt ararken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel açıklamalarına odaklandı. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilerin resmi kaynaklardan paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15 Ocak Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar için güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 15 Ocak Perşembe tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate dair ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması amaçlanıyor.

15 OCAK 2026 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

15 Ocak Perşembe sabahı Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, kentte tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrası "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiğini ifade eden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve şiddetine ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise, her zamanki gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini hatırlattı.