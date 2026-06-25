Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit kimdir, annesi kim? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli, babası kim, evli mi?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Balçova Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile annesi Meryem Yiğit gözaltına alındı. Yaşanan gelişmenin ardından kamuoyunda Onur Yiğit'in yaşamı, eğitim geçmişi, siyasi kariyeri ve aile hayatına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit kimdir, annesi kim? Onur Yiğit kaç yaşında, nereli, babası kim? Detaylar...

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1 Ocak 1984 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamına yakınını doğup büyüdüğü Balçova'da geçiren Yiğit, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini ilçede tamamladı.

Üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde alan Onur Yiğit, akademik kariyerini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde sürdürdü. Burada Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Yiğit, profesyonel yaşamında özellikle sağlık yönetimi ve sağlık yatırımları alanında faaliyet gösterdi.

Sağlık sektöründeki kariyeri boyunca birçok yatırım ve yönetim projesinde görev alan Onur Yiğit, sağlık kuruluşlarının kuruluş ve işletme süreçlerinde aktif sorumluluk üstlendi. Aynı zamanda sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren şirketlerde kurucu ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamında ise yerel yönetimler alanında çeşitli görevler üstlenen Yiğit, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükşehir Encümeni olarak çalışmalar yürüttü. Ayrıca Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliği görevini de sürdürmektedir.

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Balçova Belediye Başkan adayı olan Onur Yiğit, seçimleri kazanarak Balçova Belediye Başkanı oldu.

ONUR YİĞİT'İN ANNESİ KİM?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrasında Onur Yiğit'in annesi de gündeme geldi.

Mevcut bilgiler doğrultusunda Onur Yiğit'in annesinin adı Meryem Yiğit olarak bilinmektedir. Operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte Meryem Yiğit'in de gözaltına alındığı açıklandı.

ONUR YİĞİT KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya gelen Onur Yiğit, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ONUR YİĞİT NERELİ?

Onur Yiğit, İzmir'in Balçova ilçesinde doğdu ve eğitim hayatını da aynı ilçede tamamladı.

ONUR YİĞİT BABASI KİM?

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in babası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İzmir Milletvekili ve iş insanı Ali Yiğit'tir.

ONUR YİĞİT EVLİ Mİ

Onur Yiğit evlidir ve iki çocuk babasıdır.