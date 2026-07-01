Bakambu neden yok, İngiltere Demokratik Kongo maçında Cedric Bakambu yok mu, sakat mı, cezalı mı?

İngiltere – Demokratik Kongo maçında Cedric Bakambu’nun kadroda olup olmadığına dair belirsizlik devam ederken, taraftarlar yıldız golcünün sakat mı yoksa cezalı mı olduğu sorusuna odaklandı. Cédric Bakambu’nun yokluğu, maç öncesi en çok konuşulan başlıklar arasında yer alırken, teknik ekipten gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? DÜNYA KUPASI SON 32 TURU DETAYLARI

Futbolseverler, FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu’nda oynanacak İngiltere – Demokratik Kongo maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. Dev karşılaşma öncesinde yayın bilgileri, maç saati ve stadyum detayları netleşirken, mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak İngiltere – Demokratik Kongo maçı TRT 1 ve İçtimai TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz olarak TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Maçın Türkiye’deki yayıncısı olan TRT 1, birçok platformdan izlenebilecek:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz izleme imkânı bulunuyor.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN?

Dev mücadele 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak.

İNGİLTERE DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İngiltere ile Demokratik Kongo arasındaki FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu mücadelesi, ABD’nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak.

DEV MAÇTA HEYECAN ZİRVEDE

Dünya Kupası eleme turlarında kritik öneme sahip karşılaşmada iki takım da üst tura çıkmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise bu büyük mücadeleyi şifresiz yayınlarla takip etme imkânına sahip olacak.

BAKAMBU NEDEN YOK?

Cedric Bakambu yedekler arasında yer alıyor.