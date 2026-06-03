Bahri Caner Özturan kimdir? AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan neden görevden alındı, yeni görevi nedir?

Ak Parti Siirt İl Başkanlığı görevinde bulunan Av. Bahri Caner Özturan, siyasi kariyeri, teşkilat içindeki görev geçmişi ve yaptığı resmi açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çeken isimler arasında yer almaktadır. 2024 yılında il başkanlığına atanması ve ardından Özturan, görev değişikliği süreciyle yeniden haberlerin odağı olmuştur. Peki, Bahri Caner Özturan kimdir? AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan neden görevden alındı? Detaylar haberimizde.

BAHRI CANER ÖZTURAN KİMDİR?

1990 yılında Siirt’te doğan Av. Bahri Caner ÖZTURAN İlköğrenim ve Lise öğreniminin ardından Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Hukukçular Derneği ve Siirt Vakfı başta olmak üzere çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları bulunmaktadır. Av. Bahri Caner ÖZTURAN, AK Parti Siirt İl Başkanlığında 2014 yılı Haziran ayında yönetim kurulu üyesi olduktan sonra 2015-2019 yılları arasında Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu süre zarfında İl Seçim Kurulu üyelikleri görevinde bulunduğu gibi görev süresi boyunca gerçekleştirilen tüm seçimlerde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezlerinde aktif olarak görev aldı. 12 Ocak 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Siirt İl Başkanı olarak atandı. 25 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Siirt 8. Olağan İl Kongresinde yeniden AK Parti Siirt İl Başkanı olarak seçildi. Serbest Avukatlık mesleğini sürdürmekte olan Bahri Caner ÖZTURAN evli ve iki çocuk babasıdır.

AK PARTİ SİİRT İL BAŞKANI BAHRI CANER ÖZTURAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Ak Parti teşkilatlarında kapsamlı bir değişim ve yenilenme sürecine girileceği yönündeki iddiaların ardından ilk somut adımlar atıldı. Parti genel merkezi tarafından alınan kararla; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları ile bu illerdeki yönetim kurullarının görevlerine son verildi.

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ak Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

BAHRI CANER ÖZTURAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1990 yılında Siirt’te doğan Av. Bahri Caner ÖZTURAN, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Doğum yeri Siirt olan Özturan, eğitim hayatının ardından kariyerine hukuk alanında devam etmiş ve aynı zamanda siyasi görevlerde aktif rol üstlenmiştir.

BAHRI CANER ÖZTURAN EVLİ Mİ?

Serbest Avukatlık mesleğini sürdürmekte olan Bahri Caner Özturan evli ve iki çocuk babasıdır.

CANER ÖZTURAN’DAN VEDA MESAJI

Ak Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan yaptığı ilk açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İl Başkanlığı görevini sürdürdüğüm 2,5 yıl boyunca yönetimimizle birlikte Üç Dilli Kardeş Şehrimiz Siirt’imize, partimize, teşkilatımıza en güzel şekilde hizmet etmeye, AK Partimizi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bu süre zarfında 10.500’ün üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirdik, üye ziyaretlerimizi ve saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Görevlerin geçici olduğu bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ettiğimiz gibi insan odaklı bir şekilde, Rıza-i İlahi hedefiyle yol yürüdük. Elimizden geldiğince insan biriktirmeye, gönüllerde yer edinmeye gayret ettik. Bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp bakınca vicdani huzura sahip olmam benim için en büyük kazanımlardan biridir. Bu vesileyle, büyük bir gururla yürütmüş olduğum AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz kıymetli hemşehrilerimle ve dava arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Görev sürem boyunca bana destek olan, benimle aynı inancı paylaşan ve yol yürüyen Belediye Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, ilçe ve belde başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, hasılı tüm teşkilat mensuplarımıza, ayrıca duaları ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan aziz Siirt halkına gönülden teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Hakan Aksu ve tüm teşkilatımıza bugüne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel şehre hizmet etmek, hayatım boyunca unutamayacağım bir gurur ve sorumluluk olarak gönlümde yer alacaktır. Hayırla anılmak temennisiyle. Haklarınızı helal ediniz. Allah’a emanet olunuz."