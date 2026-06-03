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Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek

Aziz Yıldırım'dan Ederson için flaş karar! Bir saniye beklemeyecek
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Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimini kazanması halinde Dünya Kupası sonrasında Ederson ile özel bir görüşme yapacağı ve Brezilyalı kaleciyi yeniden takıma kazandırmayı hedeflediği öne sürüldü.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçimini kazanması halinde Ederson'la Dünya Kupası sonrası birebir görüşme yapmayı planlıyor.
  • Aziz Yıldırım, Ederson'un kalitesine inanıyor ve oyuncuyu takıma kazandırmaktan yana tavır alıyor.
  • Ederson'un geleceğiyle ilgili nihai karar, Dünya Kupası sonrası yapılacak görüşmenin ardından verilecek.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi Ederson'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Brezilyalı kaleciyle Dünya Kupası'nın ardından özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM'DAN EDERSON KARARI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken transfer ve kadro planlamasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Ederson'un geleceği merak konusu oldu.

SEÇİMİ KAZANIRSA İLK GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ OLACAK

Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım, başkanlık seçimini kazanması halinde Ederson konusunda acele bir karar vermeyecek. Tecrübeli futbol adamının, Dünya Kupası'nın ardından Brezilyalı kaleciyle bir araya gelerek birebir görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

"BU KALİTEDE BİR KALECİ KAZANILMALI"

Haberde, Aziz Yıldırım'ın Ederson'un sahip olduğu kaliteye inandığı ve oyuncunun yeniden takıma kazandırılmasından yana tavır aldığı ifade edildi. Bu nedenle deneyimli kaleciyle ilgili nihai kararın yapılacak görüşmenin ardından verileceği aktarıldı.

SÜRECİ SABIRLA YÖNETECEK

Aziz Yıldırım'ın Ederson dosyasını sabırlı şekilde yönetmek istediği ve oyuncunun geleceğiyle ilgili kesin kararını Dünya Kupası sonrasında vereceği kaydedildi.

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