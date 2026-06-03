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Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde, sarı-kırmızılıların forvet transferindeki ilk hedefinin Jhon Duran olacağı öne sürüldü.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Arjantinli yıldızın ayrılması halinde sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk ismin Jhon Duran olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DA ICARDI BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarını, takımdan ayrılacak ve kalacak oyuncuların durumuna göre şekillendirdiği belirtildi.

ICARDI GİDERSE HEDEF JHON DURAN

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Arjantinli golcünün kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde sezon sonunda yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Bu ihtimale karşı hazırlık yapan sarı-kırmızılıların, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ı ilk aday olarak belirlediği öne sürüldü.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Haberde, 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin mayıs ayının ortalarında İstanbul'a gelerek transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi. Jhon Duran'ın da Galatasaray ile masaya oturmadan önce Mauro Icardi'nin sözleşme görüşmelerinin sonucunu beklediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Sezonun ikinci bölümünde kiralık olarak Zenit'e transfer olan Kolombiyalı santrfor ise Rus ekibinde 9 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
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