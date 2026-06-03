Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Arjantinli yıldızın ayrılması halinde sarı-kırmızılıların gündemindeki ilk ismin Jhon Duran olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY'DA ICARDI BELİRSİZLİĞİ

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin transfer çalışmalarını, takımdan ayrılacak ve kalacak oyuncuların durumuna göre şekillendirdiği belirtildi.