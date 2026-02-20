Bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? (TAM İSİM LİSTESİ) Gözaltı kararı verilen yöneticiler kim?

operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, profesyonel futbol liglerinde görev yapan kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peki, Bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Gözaltı kararı verilen yöneticiler kim? Detaylar...

SORUŞTURMANIN DAYANAĞI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, kulüp yöneticileri hakkında yapılan teknik ve mali incelemelerde bazı isimlerin bahis hesabı bulunduğu tespit edildi. İddialara göre şüphelilerin bir kısmının, yöneticisi oldukları takımın başka bir takımla oynadığı müsabakalarda rakip takıma bahis oynadığı belirlendi.

Bu durum, 6222 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamında suç unsuru olarak değerlendirildi. İlgili madde, spor müsabakalarının sonucunu etkilemeye yönelik eylemler ile sporun dürüstlüğünü zedeleyen fiilleri yaptırıma bağlamaktadır.

Başsavcılığın resmi açıklamasında, operasyonların "kamuoyunda FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE soruşturması olarak bilinen dosya" kapsamında yürütüldüğü ifade edildi. Arama ve el koyma işlemleri sonucunda dijital materyallere ve çeşitli belgelere el konulduğu bildirildi.

BAHİS SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında farklı liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileri hakkında işlem yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 32'si yakalanırken, 1 kişinin firari olduğu belirtildi.

Operasyonun kulüp bazlı dağılımı şu şekilde açıklandı:

Antalyaspor

Konyaspor

Göztepe

Alanyaspor

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Adana Demirspor

Ankaragücü

Yeni Malatyaspor

Bodrumspor

Giresunspor

Denizlispor

Sivasspor

Operasyonun özellikle Süper Lig ve alt liglerde görev yapan kulüp yöneticilerini kapsaması, soruşturmanın geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

GÖZALTI KARARI VERİLEN YÖNETİCİLER KİM?

Soruşturmadan sızan bilgilere göre hakkında gözaltı kararı verilen kulüp yöneticileri şu şekilde sıralandı:

Antalyaspor:

Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Konyaspor:

Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol

Göztepe:

Enes Memiş

Alanyaspor:

Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüler

Kocaelispor:

Orhan Dönmez

Gençlerbirliği:

Süleyman Yurtseven

Adana Demirspor:

Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Ankaragücü:

Adem Başbilen

Yeni Malatyaspor:

Ahmet Topdağ

Bodrumspor:

Caner Tuna

Giresunspor:

Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban

Denizlispor:

Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Sivasspor:

Yasin Ocak

Toplamda 33 yönetici hakkında gözaltı kararı verildiği, operasyonlar neticesinde 32 kişinin yakalandığı bildirildi.

Sürecin Başlangıcı: TFF Başkanı'nın Açıklaması İhbar Kabul Edildi

Soruşturmanın fitilini ateşleyen gelişmenin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde hakemlerle ilgili yaptığı bahis açıklaması olduğu öğrenildi. Söz konusu açıklamanın ihbar kabul edilmesi üzerine savcılık tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı.