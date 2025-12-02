Bahar günü mü değişti, kanalı mı değişti? Bahar hangi kanalda?

Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşi ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) hikâyesini işleyen yapım, karakterin beklenmedik bir hastalıkla sarsılmasıyla değişen düzenini konu alıyor. Bahar'ın yaşadığı derin dönüşüm her hafta Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşurken, diziyle ilgili "Final yaptı mı, yayın hayatı bitti mi?" soruları da gündemdeki yerini koruyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Demet Evgar – Bahar Özden Yavuzoğlu

• Buğra Gülsoy – Evren Yalkın

• Mehmet Yılmaz Ak – Timur Yavuzoğlu

• Hatice Aslan – Nevra Yavuzoğlu

• Ecem Özkaya – Rengin Çevik

• Füsun Demirel – Gülçiçek Özden

• Elit Andaç Çam – Çağla

• Demirhan Demircioğlu – Uras Yavuzoğlu

• Nil Sude Albayrak – Seren

• Alisa Sezen Sever – Umay Yavuzoğlu

• Hasan Şahintürk – Reha

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR DİZİSİNDE GÜN DEĞİŞİKLİĞİ

Dizinin yayın gününde yapılan düzenleme izleyicilere duyuruldu. Yapım ekibi tarafından paylaşılan bilgilendirmede,

"Yeni gün, yeni bölüm! 7 Aralık Pazar saat 20.00'de Show TV'de buluşmak üzere!" ifadelerine yer verildi.

Bu açıklama ile dizinin yayın gününün resmen değiştiği de netlik kazanmış oldu.

BAHAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Dizinin tanıtımında kullanılan, mutfakta doktor önlüğüyle görülen Bahar'ın yer aldığı etkileyici afiş, yapımın temel mesajını güçlü şekilde ortaya koyuyor. Genç yaşta tıp eğitimini tamamlayan ve sonrasında yaşamını tamamen ailesine adayan Bahar, ansızın karşılaştığı ağır bir hastalık sonrası hayatına yön verme kararı alır. "Uyanmaya hazır mısın?" sloganıyla sunulan fragman, karakterin yaşamındaki büyük dönüşümün başlangıcını simgeliyor.

Sıradan gibi görünen fakat iç dünyaları derinlikli karakterlerin anlatıldığı dizide, Bahar (Demet Evgar) ölümle burun buruna geldiği an, kusursuz sandığı ailesinin bilinmeyen yönleriyle yüzleşir. Özellikle eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) gizli taraflarını öğrenmesiyle tüm dengeler altüst olur. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy) ise Timur'un karşısında güçlü bir figür olarak öne çıkar.

Bahar'ın yeniden doğuşu anlatılırken hikâye, zaman zaman hem hüzünlü hem umut veren sahnelerle izleyiciye dayanma gücü ve cesaret aşılar.