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BAE Birleşik Arap Emirlikleri trafik kazasında kaç kişi öldü?

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BAE Birleşik Arap Emirlikleri trafik kazasında kaç kişi öldü?
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyre Emirliği'nde 23 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ülkeyi yasa boğdu. Kontrolden çıkan bir kamyonun neden olduğu kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Kazanın ardından "Birleşik Arap Emirlikleri trafik kazasında kaç kişi öldü?" ve "Kaza nasıl oldu?" soruları gündeme geldi. Fuceyre Polisi'nin açıklamasına göre kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

BAE TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyre Emirliği'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti. Kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 15'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BAE'DE KAZA NASIL OLDU?

Kaza, 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece, saat 24.00'ten kısa süre önce Fuceyre'deki Şeyh Halife bin Zayed Caddesi'nde meydana geldi. Polisin açıklamasına göre bir kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir otomobile çarptı. Ardından yoldan çıkan kamyon, yavaş ilerleyen trafikte duran araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan kamyondaki yangın diğer araçlara da sıçradı. Zincirleme kazaya 18 otomobil ve 5 kamyon karıştı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER KİMLER?

Hayatını kaybedenler arasında BAE vatandaşlarının da bulunduğu açıklandı. Bazı kurbanların kimlikleri ise DNA testleriyle belirlenmeye çalışılıyor. Hindistan'ın Dubai Başkonsolosluğu, kazada Hindistan vatandaşlarının da hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralılar arasında BAE, Umman, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Ürdün ve Mısır vatandaşları bulunuyor.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından bölgeye polis, ambulans, arama kurtarma ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda çıkan yangını söndürdü, yaralılar hastanelere kaldırıldı. BAE İçişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmelerini istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAE'DEN AÇIKLAMA: "HEPİMİZİ DERİNDEN ÜZDÜ"

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed'in diplomatik danışmanı Enver Gargaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın can kayıpları ve yaralanmalarla "hepimizi derinden üzdüğünü" ifade etti. Gargaş, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temenni etti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye, kazada hayatını kaybedenler için BAE'ye taziye mesajı iletti. Arap Parlamentosu, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, Ürdün Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha da taziyelerini iletti.

FUCEYRE POLİSİNDEN UYARI

Fuceyre Polisi, sürücüleri trafik kurallarına uymaya, hız sınırlarına dikkat etmeye ve özellikle yavaş ilerleyen trafikte güvenli takip mesafesini korumaya çağırdı.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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