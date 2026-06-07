Aziz Yıldırım kaç çocuğu var sorusu, özellikle son dönemde yeniden artan ilgiyle birlikte araştırılıyor. Uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapan Yıldırım’ın aile hayatı da en az kariyeri kadar dikkat çekiyor. İşte Aziz Yıldırım’ın çocuklarına dair detaylar…

AZİZ YILDIRIM’IN ÇOCUKLARI KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın özel hayatı, kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle “Aziz Yıldırım’ın kaç çocuğu var, çocukları kim?” sorusu son dönemde yeniden gündeme gelirken, Yıldırım’ın aile hayatına dair detaylar araştırılıyor.

AZİZ YILDIRIM KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Aziz Yıldırım, yaptığı iki evlilikten toplam üç kız çocuğu sahibidir. Uzun yıllardır spor ve iş dünyasında aktif bir isim olan Yıldırım’ın aile yaşamı, genellikle gözlerden uzak şekilde sürdürülmektedir.

İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN KIZLARI: GÜLŞAH VE HANDE YILDIRIM

Aziz Yıldırım’ın ilk evliliğini Yıldız Yıldırım ile yaptığı biliniyor. Bu evlilikten Gülşah Yıldırım Gordi ve Hande Yıldırım adında iki kızı bulunmaktadır. Her iki isim de yetişkin olup kendi yaşamlarını sürdürmekte, zaman zaman iş dünyası ve sosyal çevreleriyle gündeme gelmektedir. Aile bağlarını koruyan kızlarının, dönem dönem babalarıyla birlikte kamuoyu önünde yer aldığı da biliniyor.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN OLAN KIZI: YAZ YILDIRIM

Aziz Yıldırım’ın Gonca Çelikkıran ile olan evliliğinden ise 2013 yılında dünyaya gelen Yaz Yıldırım adında bir kızı vardır. Küçük kızıyla zaman zaman görüntülenen Yıldırım, özellikle baba-kız ilişkisiyle kamuoyunda dikkat çekmektedir. Yaz Yıldırım, medyada daha çok babasıyla birlikte anılan bir isim olarak öne çıkmaktadır.

AZİZ YILDIRIM’IN AİLE HAYATI

İş ve spor kariyeriyle sık sık gündeme gelen Aziz Yıldırım, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Buna rağmen çocukları, zaman zaman kamuoyunda ilgi gören isimler arasında yer almaya devam etmektedir.