Aziz Yıldırım Hakan Safi seçimi kim kazanır, Fenerbahçe anket sonucu ne?

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci öncesi yapılan anketler, başkanlık yarışının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi isimleri etrafında yoğunlaşan tartışmalar, taraftarların tercihlerini ve kulüp içi dengeleri yeniden gündeme taşıdı. “Fenerbahçe anket sonuçları ne söylüyor, seçimi kim kazanır?” sorusu ise gündemin en çok aranan konuları arasında yer alıyor.

MDRAPORLAR’DAN 381 KİŞİLİK FENERBAHÇE SEÇİM ANKETİ YAYINLANDI

MDRaporlar tarafından 12-13 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 381 Fenerbahçe Spor Kulübü üyesinin katıldığı olağanüstü seçimli genel kurul anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Sarı-lacivertli camiada büyük ilgi gören çalışma, başkanlık yarışına dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

AZİZ YILDIRIM ANKETTE AÇIK ARA ÖNDE ÇIKTI

Yayınlanan ankete göre Aziz Yıldırım, katılımcıların büyük bölümünün desteğini alarak öne çıktı. Sonuçlara göre Yıldırım’ın oy oranı %62,9 olarak ölçülürken, bu oran seçmen eğilimi açısından güçlü bir avantaj olarak değerlendirildi.

HAKAN SAFİ YARIŞI TAKİP ETTİ

Anket sonuçlarında Hakan Safi ise %37,1 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Safi’nin aldığı destek, yarışın tamamen tek taraflı olmadığını gösterse de, mevcut tablo Aziz Yıldırım lehine belirgin bir üstünlük ortaya koydu.

SEÇİM NE ZAMAN

Kulüp resmi olarak 6-7 Haziran 2026 tarihinde seçimli genel kurulun Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı. TFF ise A Milli takımın Kuzey Makedonya ile 1 Haziran 2026'da yapacağı karşılaşmanın ise yine Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.