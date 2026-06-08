Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından kulüp gündeminde öne çıkan konulardan biri de Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili yaşanan gelişmeler oldu. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından açıklanan seçim sonuçlarına göre Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oy alarak başkanlık görevine seçildi. Geçtiğimiz sezon performansı nedeniyle sık sık eleştirilerin odağında yer alan Ederson'un Aziz Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmesinin ortaya çıkması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Aziz Yıldırım Ederson olayı nedir? Ederson Fenerbahçe'de kalacak mı, gidecek mi? Detaylar haberimizde.

AZİZ YILDIRIM EDERSON OLAYI NEDİR?

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin sonuçlanmasının ardından gündeme gelen en dikkat çekici gelişmelerden biri Ederson ile Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen telefon görüşmesi oldu.

Edinilen bilgilere göre Brezilyalı kaleci, seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kendisi hakkında yapılan olumlu değerlendirmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tecrübeli futbolcunun görüşmede, "Benim için olumlu sözleriniz beni çok mutlu etti. Sizinle yola devam ederim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Söz konusu görüşme, seçim sürecinin ardından ortaya çıkarken, Ederson'un yeni yönetim dönemine ilişkin yaklaşımı da kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle geçtiğimiz sezon boyunca performansı nedeniyle çeşitli eleştiriler alan deneyimli kalecinin, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinden memnuniyet duyduğu bilgisi spor gündeminde önemli başlıklardan biri haline geldi.

Fenerbahçe'nin geçen yaz İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer ettiği Ederson, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri olarak değerlendirilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kalecinin bonservisi için 11 milyon euro ödeme gerçekleştirmişti.

Transfermarkt verilerine göre 32 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

EDERSON FENERBAHÇE'DE KALACAK MI, GİDECEK Mİ?

Ederson'un geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken ortaya çıkan telefon görüşmesi, futbolcunun kulüpteki durumu hakkında yeni değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

Brezilyalı kalecinin Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede kullandığı "Sizinle yola devam ederim" ifadesi dikkat çekse de, mevcut bilgiler doğrultusunda futbolcunun geleceğine ilişkin kulüpten resmi bir ayrılık ya da transfer açıklaması bulunmuyor.

Bu nedenle Ederson'un Fenerbahçe'deki kariyerine devam edip etmeyeceğine ilişkin kesin bir sonuca ulaşmak mümkün görünmüyor. Kamuoyuna yansıyan son gelişme, tecrübeli kalecinin Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinden duyduğu memnuniyet ve iki isim arasında gerçekleşen telefon görüşmesi olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla toplam 36 resmi maçta görev yapan Ederson, bu karşılaşmalarda 3 bin 242 dakika sahada kaldı. Deneyimli kaleci söz konusu süreçte kalesinde 35 gol görürken, 13 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.