Haberler

11 kişi boğuldu ama çocuklar 'biz korkmuyoruz, yüzme biliyoruz' dediler

11 kişi boğuldu ama çocuklar 'biz korkmuyoruz, yüzme biliyoruz' dediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla çocuk ve gençler, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalları ve nehirlerde yüzmeye devam ediyor. Bu yıl şu ana kadar 11 kişi boğuldu. Polis ekipleri uyarılarda bulunsa da gençler kendilerine güvendiklerini söylüyor.

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuk ve gençler, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanalları ve nehirlerde yüzmeye devam ediyor. Kentte sıcakların başlamasıyla şu ana kadar 11 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kentte sıcakların artmasıyla birlikte boğulma vakaları da çoğalmaya başladı. Bu zamana kadar 11 kişinin boğulduğu şehirde Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu sulama kanallarında çocuk ve gençlere boğulma vakalarını hatırlatarak sudan çıkmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak bazı gençler, yüzme bildikleri için kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Kanala giren 17 yaşındaki Ahmet Elhali, sıcak havadan dolayı yüzmeye geldiklerini belirterek, "Sıcak olduğu için buraya gelip yüzüyoruz. Burada onlarca kişi boğuluyor ama yüzen bilir. Biz kendimizi kurtarabiliriz. 17 yaşındayım ve küçüklükten beri burada yüzüyorum. Ben kendime güveniyorum. Burada yüzmekten korkmuyorum" dedi.

Ahmet Arıkan (16) ise, "Hava sıcak, Adana yanıyor. Ben 16 yaşındayım. Yüzmeyi bildikten sonra korkacak bir şey yok. 10 yaşından bu yana burada yüzüyorum. Annem ve babam burada yüzdüğümü bilmiyor. Kaçak geliyorum. Havuz, buranın verdiği zevki vermediği için burada yüzüyoruz" diye konuştu.

Polis ekipleri ise sulama kanalları ve nehirlerde yüzmenin son derece tehlikeli olduğunu belirterek vatandaşları uyarırken, özellikle çocukların aileleri tarafından daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Polis ekiplerinin bölgedeki bilgilendirme ve uyarı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar

Bu resmen savaş ilanı! Füzeleri ateşleyip Kızıldeniz'i kapattılar
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Florentino Perez kazandı, Mourinho Real'e geri döndü

Yine dört ayak üstüne düştü! Gelsin paralar
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam karar çıktı
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısının cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP'li başkan yardımcısından acı haber geldi
Aziz Yıldırım'ı çıldırtan tezahürat: Ya şu kapıyı bir kapatın ya

Seçimden sonra duyduklarına dayanamadı: Ya şu kapıyı bir kapatın ya
Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Koyun otlatan çoban ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı