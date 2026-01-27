Aziz İhsan Aktaş davası nedir, suçlamalar neler? Aziz İhsan Aktaş davası ne zaman, kimler yargılanıyor?

Türkiye gündemini sarsan Aziz İhsan Aktaş davası, belediyelerle bağlantılı olduğu öne sürülen ihale ve rüşvet iddialarıyla bugün yargı aşamasına taşındı. Yüzlerce sanığın yer aldığı dosyada, kamu ihalelerinin nasıl organize edildiği ve kimlerin bu süreçte rol aldığı soruları öne çıkıyor. Silivri'de başlayan ilk duruşmayla birlikte gözler mahkeme salonuna çevrilirken, "Aziz İhsan Aktaş davası nedir, suçlamalar neler, kimler yargılanıyor?" soruları da kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI OLAYI NEDİR?

Aziz İhsan Aktaş davası, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın bazı belediye başkanları ve belediyelere bağlı yöneticilere rüşvet vererek kamu ihalelerini organize ettiği iddiasıyla açıldı. Soruşturmada, kamu kaynaklarının usulsüz biçimde yönlendirildiği, ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı öne sürülüyor. İddianamede, örgütlü ve sistematik bir yapı kurulduğu, bu yapının merkezinde ise Aziz İhsan Aktaş'ın yer aldığı ifade ediliyor.

KİMLER YARGILANIYOR?

Davada toplam 200 sanık yargılanıyor. Sanıklar arasında iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın yanı sıra Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları ile belediyelere bağlı bazı yöneticiler bulunuyor. Sanıkların 40'ı tutuklu olarak yargılanırken, Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanıyor.

SUÇLAMALAR NELER?

İddianamede sanıklar hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet verme ve alma, resmi ve özel belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve gerçeğe aykırı fatura düzenleme gibi çok sayıda ağır suçlama yer alıyor. Aziz İhsan Aktaş için toplamda 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DAVA NE ZAMAN?

Davanın ilk duruşması bugün saat 10.00'da İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda başladı. Yaklaşık bir ay sürmesi planlanan yargılama süreci boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınırken, duruşmalar sınırlı sayıda basın mensubunun katılımına açık olacak.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır doğumlu bir iş insanı. Doğum yılına ilişkin net bir bilgi bulunmamakla birlikte, uzun yıllardır iş dünyasında aktif olduğu biliniyor. Akaryakıt, lojistik, inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yaptı. Bilginay ve İçkale adlı firmalarla özellikle bakım-onarım, araç kiralama, personel temini ve lojistik alanlarında kamu kurumlarıyla çalıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Aktaş'a ait 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.