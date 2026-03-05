Azerbaycan İsrail'i mi destekliyor, Azerbaycan İsrail dost mu?

Azerbaycan ve İsrail arasındaki ilişkiler, uluslararası gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Azerbaycan İsrail dost mu, yoksa sadece stratejik bir ortaklık mı söz konusu? Analistler, enerji, savunma ve teknoloji alanındaki iş birliklerinin iki ülke arasındaki yakın bağları gösterdiğini belirtiyor. Bu gelişmeler, hem bölgesel hem de küresel politikada dikkatle takip ediliyor.

AZERBAYCAN İSRAİL'İ Mİ DESTEKLİYOR?

Azerbaycan, İsrail ile yıllardır diplomatik, ticari ve askeri alanda yakın ilişkiler kuruyor. İsrail, Azerbaycan'ın petrol ihracatında önemli bir alıcı konumunda bulunuyor ve iki ülke arasında sürekli yatırım, teknoloji projeleri ve istihbarat paylaşımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca, İsrailli şirketler Dağlık Karabağ bölgesinin yeniden inşasında aktif rol oynuyor. Bu ilişkiler, karşılıklı doğrudan uçuşlar ve diplomatik temasların artmasıyla güçleniyor.

Azerbaycan kamuoyunda ve muhalefette İsrail politikalarına eleştiriler olsa da, hükümet düzeyinde bu iş birliği stratejik çıkarlar çerçevesinde sürdürülüyor. Özellikle bölgesel çatışmalarda Bakü'nün sergilediği temkinli tavır, İsrail ile olan ilişkilerin önceliklerinden biri olduğunu gösteriyor.

AZERBAYCAN İSRAİL'İ NEDEN DESTEKLİYOR?

Azerbaycan'ın İsrail ile yakınlaşmasının temel nedenlerinden biri, 2020 yılında Ermenistan ile yaşanan Dağlık Karabağ savaşı. İsrail, Azerbaycan'a insansız hava araçları ve savunma sistemleri sağlayarak sahadaki başarıyı artırdı. Bu deneyim, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini derinleştirdi.

Bunun yanı sıra, Azerbaycan ve İsrail ortak jeopolitik çıkarlar çerçevesinde hareket ediyor; özellikle İran'a karşı stratejik dengeyi korumak her iki tarafın da öncelikleri arasında yer alıyor. Ekonomik ilişkiler de bu bağları güçlendiriyor. İsrail, Azerbaycan petrolünün en büyük alıcılarından biri olarak ekonomik bağlantıları sağlamlaştırıyor.

Dağlık Karabağ'ın yeniden inşasında İsrailli şirketlerin aktif rolü ve diplomatik temasların artması, iki ülkenin stratejik ortaklıklarını daha da pekiştiriyor. Azerbaycan hükümeti bu ilişkileri, bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyor.