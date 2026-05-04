Ayyüce Türkeş Taş, Türk siyasetinde son yıllarda öne çıkan isimlerden biridir. 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti’den Adana milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemde görev almaya başlamıştır. Peki, Ayyüce Türkeş kimdir, babası kim? İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem Adana milletvekili olarak görev yapan Türk siyasetçidir. 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu genel başkanı ve eski başbakan yardımcısı Alparslan Türkeş’in kızıdır.

Ayyüce Türkeş, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde bitirmiştir. Daha sonra akademik çalışmalarına devam ederek 2003 yılında Bilgi Üniversitesinden MBA derecesi almıştır. 2010 yılında Marmara Üniversitesinde bankacılık alanında doktora eğitimini tamamlamış ve “Yabancı sermayeli bankaların enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansmanına etkisi ve uygulamalı bir yaklaşımı” başlıklı tezini sunmuştur.

Mesleki kariyerinde uzun yıllar finans ve teknoloji alanında görev almıştır. 2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenmiş ve bu evlilik sonrası Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiştir. 2012–2023 yılları arasında New York’ta bir siber güvenlik şirketinde ekonomiden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Bu süreçte iki çocuk annesi olmuştur.

2023 yılında Türkiye’ye dönerek Adana’nın Kozan ilçesine yerleşmiş ve aktif siyasi hayata başlamıştır. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde İYİ Parti’den Adana 1. sıra milletvekili adayı olmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girerek 28. dönem Adana milletvekili olarak görev almaya başlamıştır. TBMM’de Milli Savunma Komisyonu’nda görev yapmıştır.

AYYÜCE TÜRKEŞ KAÇ YAŞINDA?

Ayyüce Türkeş, 2 Ekim 1977 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

AYYÜCE TÜRKEŞ NERELİ?

Ayyüce Türkeş Ankara doğumludur. Ailesi Türk siyasetinde önemli bir yere sahip olan Türkeş ailesine mensuptur. Babası Alparslan Türkeş ve annesi Seval Türkeş’tir. Ankara’da doğmuş ve ilk eğitim hayatını da bu şehirde tamamlamıştır.

AYYÜCE TÜRKEŞ EŞİ KİM?

Ayyüce Türkeş, 2011 yılında Egemen Taş ile evlenmiştir. Evlilik sonrası Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiştir. Egemen Taş’ın bilgisayar mühendisi olduğu bilinmektedir. Bu evlilikten Selinay ve Alsu isimlerinde iki çocuk sahibi olmuştur.