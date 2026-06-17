Ayten Gülsever, enerji sektörü ve siyasi kariyeriyle dikkat çeken bir isimdir. BOTAŞ bünyesindeki uzun yıllara dayanan enerji uzmanlığı ve CHP çatısı altında üstlendiği görevlerle tanınan Gülsever, kadın kolları yapılanmasında aktif rol almıştır. 17 Haziran 2026 itibarıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak atanmasıyla birlikte siyasi kariyerinde yeni bir döneme girmiştir. Peki, Ayten Gülsever kimdir, ne iş yapıyor? Yeni CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ CHP KADIN KOLLARI BAŞKANI AYTEN GÜLSEVER KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Ayten Gülsever, enerji sektöründeki profesyonel çalışmaları ve siyasi kariyeriyle öne çıkan isimlerden biridir. Uzun yıllardır Türkiye’nin enerji alanında stratejik kurumlarından biri olan BOTAŞ bünyesinde görev almış, enerji uzmanı olarak çeşitli teknik ve idari süreçlerde yer almıştır. Enerji sektöründeki deneyimi, onun kamu yönetimi ve kurumsal planlama alanlarında uzmanlaşmasına katkı sağlamıştır.

Siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında aktif görevler üstlenen Gülsever, partinin kadın örgütlenmesi içerisinde önemli sorumluluklar yürütmüştür. CHP Kadın Kolları yapısında 14. dönem CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, bu süreçte kadın politikaları ve örgütlenme çalışmalarında aktif rol almıştır. Ayrıca CHP’nin İzmir milletvekili adayları arasında yer alarak siyasi temsiliyet sürecine katkı sunmuştur.

17 Haziran 2026 tarihinde yapılan görevlendirme ile CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak atanması, siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Gülsever, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir isimdir. Instagram’da bin 500’ün üzerinde gönderi paylaşan ve 4 bini aşkın takipçiye sahip olan Gülsever, siyasi çalışmalarını ve güncel değerlendirmelerini dijital platformlar üzerinden de kamuoyuyla paylaşmaktadır.

AYTEN GÜLSEVER KAÇ YAŞINDA?

Ayten Gülsever’in yaşıyla ilgili kamuoyuna açık, doğrulanmış ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

AYTEN GÜLSEVER NERELİ?

Ayten Gülsever’in memleketi yani doğum yeri hakkında da kamuya açık doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.