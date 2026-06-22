Paylaşım yanlış anlaşılınca dakikalar içinde milyonlar onu tanıdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Gebze Beylikbağı Spor Kulübü sosyal medya hesabından bir yıllık anlaşma yaptıkları kaleci antrenörünü duyurdu.

Daha önce birçok kulüpte kaleci antrenörlüğü yapan 62 yaşındaki Yunus Türlü ile sözleşme imzalayan Gebze Beylikbağı Spor anlaşmayı, "Aramıza hoş geldin Yunus Türlü" başlığıyla paylaştı.

Beylikbağı Spor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda teknik ekibimize katılan değerli kaleci antrenörümüz Yunus Türlü'ye hoş geldin diyoruz. Sahadaki bilgi birikimi, tecrübesi ve futbola olan katkılarıyla kulübümüze önemli değer katacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Beylikbağı Spor ailesi olarak birlikte nice başarılara imza atmak temennisiyle, aramıza hoş geldin" dedi. Bu paylaşım kısa sürede 2 milyonu aşan görüntülenme aldı, binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Gösterilen ilginin ve paylaşımın nedeni ise açıklama metninin okunmaması ve kaleci antrenörünün oyuncu sanılması oldu. Kaleci antrenörünün kulübe kaleci olarak imza attığını sananların paylaşımın altına yazdığı birbirinden ilginç ve esprili yorumlar ise sosyal medyada günün konusu oldu. Yanlış anlaşılma üzerine yapılan yorumlara tepki gösteren karşı yorumlar da yazıldı.

Birkaç saat içinde yaklaşık 70 bin kez paylaşılan ve binlerce beğeni alan, birbirinden ilginç yüzlerce yorum yapılan paylaşımın ardından Gebze Beylikbağı Spor ikinci bir paylaşım yaparak kaleci antrenörü Yunus Türlü’nün kim olduğunu, sporculuk ve teknik adamlık geçmişini paylaştı. Kulüp yaptığı o paylaşımda; "Kalede sadece tecrübesiyle değil, karakteri ve disipliniyle de örnek olan kaleci antrenörümüz Yunus Türlü, yılların birikimini genç sporcularımıza aktarmaya devam ediyor. Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen, antrenörlük kariyerinde ise sayısız sporcunun gelişimine katkı sağlayan kaleci antrenörümüz; bilgi, tecrübe ve özverisiyle Beylikbağı Spor ailesinin önemli değerlerinden biridir. Sahadaki liderliği, çalışma disiplini ve sporcularımız üzerindeki olumlu etkisiyle camiamızda iz bırakan hocamıza emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

''NE DİYECEĞİMİ ŞAŞIRDIM''

Kaleci antrenörü Yunus Türlü ise kısa süre içerisinde kendisine gösterilen ilgiyle alakalı olarak, "Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Beylikbağı Spor’da daha önce de görev yaptım. Birlikte çalıştığım Eşref Doğmenç Hocam arayıp durumu anlattı. Ben inanmadım. Çok ilginç yorumlar da yapılmış. Neden bu kadar ilgi gösterdiler, bilmiyorum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Kaleci transferi sanmışlar. Bu işin şaşkınlığı içindeyim. Herkes arıyor. Telefonlara bakmaktan yorumlara bakamıyorum ki. İnsanlar her türlü değerlendirmişler. İşimi seviyorum. Başka kulüplerde de bulundum, kadın takımları da çalıştırdım. Başarılar da yaşadık. İşin doğrusu şimdi neden böyle oldu ben de şaşırdım. Belki milli takımımızın aldığı skorlardan, yaşamış oldukları moral bozukluğunu gidermek için de bir nevi bu tür yorumlara başvurmuş olanlar da olabilir. İnsanlar eğlenmek için vesile etmişler. Yine de ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

''ŞANS BAZEN İNSANA İHTİYARLADIKTAN SONRA GÜLEBİLİYOR''

İşini severek yaptığını belirten deneyimli kaleci antrenörü Yunus Türlü, "İşimi severek yapan, insanlara her türlü yardımcı olmak isteyen, kendimi işine adayan biriyim. Gençlere, çalıştırdığımız öğrencilerimize en güzel karakteri vermeye çalıştık. Gençliğimizde oynadığımız dönemlerde de sevilen kişiliğimiz vardı. Yıllarca oynadım. O dönemlerde efsane kaleciydim. Ardından antrenörlüğe başladım. Beni bu işe sürükleyen hoca arkadaşlarım oldu. ‘Sana ihtiyacımız var’ dediler. Bu şekilde başladım. Böyle devam etti, gitti. Kalecilerimi çalıştırırken onlarla bu işi yaşıyorum. Normalde; UEFA C diplomam var. Ama gerçekten bu işi seven insanlar çocuklara doğru şeyler verebilir. Buna inandığım ve kalecilikten geldiğim için kalecilik eğitiminde daha verimli olacağıma inandım. Kaleci B’ye gidecektim, ücretleri yüksekti kursa gidemedim. Yaşım 62. Gençken bir şeyler olsaydı çok şeyler yapardım ama şans insana ihtiyarladıktan sonra da gülebiliyor. Yaşımız belli ama ruhumuz 20. Şu an çok enerjiğim. Kötü alışkanlığım yok. Çalışmaya devam ediyorum" sözlerini kaydetti.