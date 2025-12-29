Ayşe Tokyaz davasında son durum nedir? SON DAKİKA! Ayşe Tokyaz davası ile ilgili son karar ne oldu?

Ayşe Tokyaz davası yeniden gündemde. Mahkeme salonunda yaşanan gerginlikler ve sanıkların savunmaları, davanın seyrini merak edenleri ekran başına topluyor. Peki, süreçte son durum ne, dava hangi noktaya geldi ve gelişmeler neleri ortaya koyuyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cansız bedeni bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada, aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, sanık yoklamalarının alınmasıyla süreç başladı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Duruşma sırasında Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın kız kardeşi Esra Tokyaz arasında gerginlik yaşandı. Koç'un Esra'ya bakması üzerine Tokyaz tepki gösterdi, Koç ise "İstediğim yere bakarım" dedi. Bunun üzerine Esra, Ayşe'nin fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara attı.

Mahkeme başkanı, sanıkları sadece kürsüye dönük olmaları konusunda uyardı. Tutuklu sanıklardan Cemal Arslan ise savunmasında olayla ilgisi olmadığını belirtti ve detaylı şekilde yaşananları anlattı.

AYŞE TOKYAZ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

İddianamede, Cemil Koç hakkında "Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Şantaj" suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer 7 tutuklu sanık hakkında ise "Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AYŞE TOKYAZ DAVASI NEDİR?

Ayşe Tokyaz cinayeti, 11 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Eski polis memuru Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ı öldürdü ve cansız bedenini bavul içinde yol kenarına bıraktı. Cemil Koç'un polislik mesleğinden ihraç edildiği, Ayşe Tokyaz ile bir süre ilişki yaşadığı ve toplam 8 ayrı adli kaydı bulunduğu iddianamede yer aldı.

Dava, olayın ardından açıldı ve ilk duruşmada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ayrıca Esra ve Halime Tokyaz ile basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu üyeleri hazır bulundu.