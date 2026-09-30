Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir, Ayşe Hilal Sayan Koytak kaç yaşında, nereli, görevi ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın biyografisi, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle yaşı, memleketi ve yürüttüğü görev hakkında bilgi edinmek isteyenler, Koytak'ın hayat hikayesine yöneliyor. Adı gündeme gelmesinin ardından arama motorlarında öne çıkan Ayşe Hilal Sayan Koytak kimdir, kaç yaşında ve görevi ne sorularının yanıtı haberimizde. Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın hayatına ve kariyerine dair ayrıntılar merak ediliyor.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KİMDİR?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini, eski adı English High School for Girls olan İstanbul Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlayan Koytak, öğrenimine Almanya'da devam etti. Duisburg-Essen Üniversitesi'nde bilgisayar ve haberleşme mühendisliği alanında öğrenim gören Koytak, 2002 yılında mezun oldu.

Eğitimini farklı alanlarda sürdüren Koytak, 2011 yılında Almanya Federal Güvenlik Politikaları Akademisi'nde altı aylık dış politika ve güvenlik programına katıldı. Akademik çalışmalarını da ilerleten Koytak, 2022 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktora derecesini aldı.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Ayşe Hilal Sayan Koytak, doğum yılı esas alındığında 2026 itibarıyla 47 yaşındadır.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK NERELİ?

Ayşe Hilal Sayan Koytak, İstanbulludur. Çocukluğu ve eğitim hayatının ilk yılları İstanbul'da geçen Koytak, lise eğitimini de bu şehirde tamamladı. Üniversite yıllarında ise Almanya'ya giderek eğitimini orada sürdürdü.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Profesyonel kariyerine 2005 yılında adım atan Koytak, uzun yıllar boyunca kamu yönetimi ve dış politika alanında çalıştı. 2005-2016 yılları arasında Başbakanlık Dış Politika Danışmanlığı yaptı, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev üstlendi.

Diplomatik kariyerinde önemli bir adım olarak 2017 yılında Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğine atanan Koytak, bu görevi 16 Kasım 2017'den 30 Haziran 2022'ye kadar sürdürdü. Kuveyt'teki görevinin ardından Ankara'ya dönen Koytak, 2023-2024 yıllarında Dışişleri Bakanlığı'nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

BAHREYN BÜYÜKELÇİSİ OLARAK GÖREV YAPTI

Koytak, 24 Ekim 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi olarak atandı ve 1 Aralık 2024'te göreve başladı. Bahreyn'de bulunduğu süre boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik diplomatik temaslar gerçekleştiren Koytak, 2026 yılında da birçok resmi etkinlikte Türkiye'yi temsil etti.

AYŞE HİLAL SAYAN KOYTAK'IN YENİ GÖREVİ NE?

Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın diplomasi kariyerindeki yeni durağı Finlandiya oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın Helsinki Büyükelçiliği kayıtlarında Koytak, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi olarak yer alıyor. Böylece Kuveyt ve Bahreyn'in ardından üçüncü büyükelçilik görevine Finlandiya'da başlayan Koytak, Türkiye'yi bu kez İskandinav coğrafyasında temsil edecek.