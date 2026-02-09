Aynı Yağmur Altında Rosa kimdir, Rosa'yı canlandıran Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

Aynı Yağmur Altında dizisiyle yeniden gündeme gelen Rosa karakteri, izleyicilerin en çok araştırdığı isimlerden biri oldu. Rosa'yı canlandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve evli mi yoksa bekar mı olduğu merak konusu olurken, genç oyuncunun kariyeri ve özel hayatına dair detaylar da yoğun ilgi görüyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA ROSA KİM?

Rosa Sofıa Martınez insan hakları aktivisti kimliğiyle tanınan İspanyol kökenli genç bir kadın. Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda aldığı bir darbe sonucunda her an ölümle burun buruna yaşamak zorunda kalan Rosa, aşkını da bu protesto sırasında bulmuştur. Özgürlüğüne düşkün, inandığı hakikat uğruna her şeye meydan okuyabilecek bir kişiliği vardır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Son yılların en dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Nilsu Berfin Aktaş, yer aldığı dizi projeleri ve canlandırdığı güçlü karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle dram türündeki yapımlarda sergilediği performansla adından söz ettiren Aktaş, hem oyunculuk yeteneği hem de ekran enerjisiyle yapımcıların radarında yer alıyor. Güzelliği, doğal oyunculuğu ve istikrarlı kariyer yükselişi sayesinde Google'da en çok aratılan genç kadın oyuncular arasında bulunuyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyuncu 17 Ağustos 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Nilsu Berfin Aktaş, genç yaşına rağmen televizyon dünyasında önemli projelerde yer alarak dikkat çekici bir kariyer grafiği çizmiştir. Erken yaşta başladığı oyunculuk serüveni, onu kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline getirmiştir.

NİLSU BERFİN AKTAŞ NERELİ?

Nilsu Berfin Aktaş Ankara doğumludur. Eğitim hayatının ardından oyunculuk alanına yönelen Aktaş, profesyonel oyunculuk eğitimi alarak sektöre sağlam bir adım atmıştır. Ankara'da başlayan hayat yolculuğu, bugün İstanbul merkezli dizi ve projelerle devam etmektedir. Köklü eğitim altyapısı ve disiplinli çalışma tarzı, kariyerindeki istikrarlı yükselişin önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Genç oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Nilsu Berfin Aktaş evli değildir, bekârdır. Zaman zaman sosyal medyada adı farklı isimlerle anılsa da, oyuncu özel hayatını göz önünde yaşamamayı tercih ediyor. Aktaş, verdiği röportajlarda şu sıralar önceliğinin tamamen kariyeri ve yeni projeleri olduğunu dile getiriyor.

KARİYERİ VE OYUNCULUK TARZI

Nilsu Berfin Aktaş; duygusal derinliği olan, güçlü kadın karakterleri başarıyla canlandırmasıyla öne çıkıyor. Doğal oyunculuğu, mimik kullanımı ve sahne hâkimiyeti sayesinde kısa sürede sektörde sağlam bir yer edindi. Yer aldığı dizilerdeki performansı sosyal medyada sık sık gündem olurken, yeni projeleri de şimdiden merakla bekleniyor.