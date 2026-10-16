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Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül hakkında kara para aklama suçlaması kapsamında gözaltı kararı verildiği iddiasıyla gündeme geldi. Almanya bağlantılı bir ticari mesele nedeniyle yürütüldüğü belirtilen soruşturma kapsamında, gazeteci Murat Ağırel hakkında da iştirak suçlaması yöneltildi. Gelişmenin ardından Aylin Kotil'in hayatı, mesleği ve ailesi merak konusu oldu. Peki, Aylin Kotil kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil kimin kızı, babası kim, eşi kim? Detaylar...

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN ESKİ EŞİ AYLİN KOTİL KİMDİR?

Aylin Kotil, 31 Mart 1970 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir semtinde doğan eğitimci ve siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Kotil, ABD'de yüksek lisans eğitimi aldı. Eğitim alanındaki çalışmalarıyla bilinen Kotil, 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu.

1994 yılında CHP'ye üye olan Aylin Kotil, 16 Mart 2016 tarihinde partideki yapısal sorunları gerekçe göstererek CHP'den istifa etti.

AYLİN KOTİL NE İŞ YAPIYOR?

Aylin Kotil, eğitimci ve siyasetçi kimliğiyle tanınıyor. Çocuk eğitimi üzerine çalışmalar yürüten Kotil, 1996 yılında Ataköy Eğitim Merkezini kurdu. Eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra siyasi çalışmalarda da bulunan Kotil, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak yarıştı.

AYLİN KOTİL KAÇ YAŞINDA?

31 Mart 1970 doğumlu olan Aylin Kotil, 16 Ekim 2026 itibarıyla 56 yaşındadır.

AYLİN KOTİL NERELİ?

Aylin Kotil, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir semtinde dünyaya geldi. Nüfus kaydı ise Rize'nin merkez ilçesine bağlı Gündoğdu beldesinin Veliköy köyündedir.

AYLİN KOTİL KİMİN KIZI BABASI KİM?

Aylin Kotil'in babası Necdet Kotil, annesi ise Christina Kotil'dir. Babası 1964 yılında Batı Almanya'ya gitti ve burada Ford fabrikasında çalışırken Christina ile tanıştı. Çift, 1966 yılında evlendikten sonra İstanbul'a geldi. Aylin Kotil, eski İstanbul belediye başkanlarından Aytekin Kotil'in de yeğenidir.

AYLİN KOTİL'İN EŞİ KİM?

Aylin Kotil, 1993 yılında dönemin milletvekili Mustafa Sarıgül ile evlendi. Bu evlilikten Emir Sarıgül dünyaya geldi. Çift, 2008 yılında yollarını ayırdı ve oğullarının velayeti Aylin Kotil'e verildi.

Kotil, Ekim 2012'de spor eğitmeni Çağlar Yıldırımer ile evlendi.