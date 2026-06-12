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Aykut Çelik kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi?

Aykut Çelik kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi?
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan son adli yargı kararnamesiyle yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri yapılmıştır. Karar kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştır. Peki, Aykut Çelik kimdir? Yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ilişkin yapılan son Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi adli yargı kararnamesi kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. Peki, Aykut Çelik kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI AYKUT ÇELİK KİMDİR?

HSK Birinci Dairesi’nin adli yargı kararnamesi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Aykut Çelik, Türk yargı camiasında uzun yıllardır farklı kademelerde görev yapan bir hukukçudur.

Görev süreci boyunca özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütmüştür. Bu süreçte çeşitli soruşturma bürolarının koordinasyonunda aktif rol almıştır.

Aykut Çelik’in görev alanları arasında özellikle örgütlü suçlar, ekonomik suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik, vergi suçları ve kaçakçılık gibi ağır ceza kapsamına giren soruşturma başlıkları yer almıştır. Bu alanlarda yürüttüğü çalışmalarla yargı teşkilatı içinde tanınan isimlerden biri haline gelmiştir.

HSK kararıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanması, yargı sistemindeki kariyerinde önemli bir görev değişimi olarak kayıtlara geçmiştir.

AYKUT ÇELİK KAÇ YAŞINDA?

Aykut Çelik’in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış ve resmi bir bilgi bulunmamaktadır. 

AYKUT ÇELİK NERELİ?

Aykut Çelik’in doğum yeri ve memleket bilgisi hakkında da kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

NOT: Biyografi bilgilerine ulaşılınca içeriğimiz güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMutlu Öztürk:

şimdi sorun şu istanbulda başsavcı vekili olarak çalışmışsa ankara da başsavcı olması ilerleme mi geri adım mı belli değil tabii her atama bir amaca göre yapılır ama kim neyin arkasında duruyor onu bilemeyiz

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Haber YorumlarıTuğra Karaca:

şahıs hakkında pek bilgi yok. biyografik verilere ulaşılmamış. saygıyla atanmış demek ki. insanlar görevini layıkıyla yapmalı. kamuya hizmet etmeli.

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Haber YorumlarıEnver Yılmaz:

vay be ankara başsavcılığı böyle bi isim almış demek hukukta ciddi bi yol kat etmiş biri istanbulda da ağır işleri yönetmiş herhalde örgütlü suçlardan dolandırıcılığa kadar çok farklı alanlar var teşekkürler Atatürk'ün bize bıraktığı yargı sistemine böyle deneyimli insanlar gelmesi iyi olmuş

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