Aydın'da okullar tatil mi, 11 Kasım Çarşamba Aydın'da okul yok mu?

Aydın'da 11 Kasım Çarşamba günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Aydın Valiliği'nden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteorolojik tahminlere göre kentte yarın havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 18 derece, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte Aydın'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

AYDIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aydın'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aydın Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Yağışın seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

11 KASIM ÇARŞAMBA AYDIN'DA OKUL YOK MU?

11 Kasım Çarşamba günü Aydın'da okul var. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek kararlar ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

AYDIN HAVA DURUMU 11 KASIM ÇARŞAMBA

Aydın'da 11 Kasım Çarşamba günü havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 18 derece, en düşük sıcaklığın ise 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri ve kayganlık oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

AYDIN TATİL AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Aydın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Aydın Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan kararlar ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

YAĞIŞ NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Sağanak yağış tek başına okulların tatil edilmesi için yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilmiyor. Ancak yağışın sel, su baskını ya da ulaşımda ciddi aksaklıklara neden olması halinde valilikler, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından eğitime ara verilmesine karar verebiliyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.